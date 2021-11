Surpriză! Cu cine se va confrunta Simona Halep pentru un loc în finala de la Linz. Ultimele faze ale competiției austriece vor fi o „afacere” română-americană. Într-una dintre semifinale se vor întâlni Alison Riske (73 WTA) și compatrioata acesteia, Danielle Collins (29 WTA). În cealaltă, Halep va reedita confruntarea din sferturile de finală de la Transylvania Open, întâlnind, la rândul ei, o conațională.

Simona Halep va juca pentru un loc în finala de la Linz. Fostul lider mondial ar fi la a doua finală din acest an, la doar câteva săptămâni după cea jucată la Cluj, la Transylvania Open. Soția lui Toni Iuruc a învins-o în sferturi pe italianca Jasmine Paolini (51 WTA), cu 4-6, 7-5, 6-0. A fost un meci dificil, românca reușind să revină de la scorul de 4-6, 1-3 pentru jucătoarea din Peninsulă. Partida a fost presărată și de numeroase izbucniri nervoase ale Simonei, lucru ce i-a adus și un avertisment din partea arbitrului de scaun.

Simona Halep și-a cerut scuze, la finalul partidei, pentru ieșirile ei nervoase, dar a menționat că, uneori, are nevoie de așa ceva.

Îmi cer scuze de asta (n.r. – despre ieșirile ei nervoase), nu e frumos, dar uneori am nevoie să fac asta. De fapt, am crezut că am o şansă de a câştiga, de a întoarce meciul, de aceea am luptat până la final şi nu am renunţat. Acesta este principiul meu acum şi sunt fericită că am putut să o fac sută al sută astăzi”, a spus Simona Halep, la interviul de pe teren.