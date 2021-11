Simona Halep a decis data nunții cu Toni Iuruc. Când va avea loc marele eveniment

Simona Halep a decis data nunții cu Toni Iuruc. În ciuda unui 2021 dezastruos în plan sportiv, fostul lider mondial a trăit, în plan personal, cele mai frumoase clipe din viața ei. S-a logodit, în iunie, apoi, pe 15 septembrie, a făcut căsătoria civilă cu Toni Iuruc, partenerul ei de câțiva ani. Legătura dintre ei pare foarte strânsă, dovadă și momentul de tandrețe surprins chiar la Transylvania Open, dar și declarația de dragoste făcută de Simona Halep, în mod public, chiar după finala jucată la Cluj. Acum, dubla câștigătoare de Grans Slam a ales și data căsătoriei religioase și a nunții cu omul iubit.

Simona Halep a decis data nunții cu Toni Iuruc. Ocupanta locului 22 WTA nu se poate lăuda cu prea multe realizări în plan sportiv, în 2021. Accidentările i-au dat de furcă și a ratat toate obiectivele sezonului. Așa se face că Halep a căzut în ierarhia mondială, ieșind, pentru prima oră după 2013, din Top 20 mondial. Este cea mai abruptă „alunecare” a unei jucătoare, în acest an, în clasamentul mondial. Jucătoarea din Constanța nu a reușit nici să câștige vreun turneu, ir în plan financiar a câștigat ceva mai puțin de 900.000 de dolari, cu 1 milion de dolari mai puțin chir decât în 2020, anul debutului pandemiei.

Simona Halep (30 de ani) a fost prezentă la Transylvania Open, unde a reușit să „bifeze” prima finală din an. A fost învinsă clar de Anett Kontaveit, dar a avut și unele probleme medicale, încă din optimi. În plan sentimental, însă, anul 2021, a fost un adevărat „Moș Crăciun” pentru campioană română. În iunie, în plină recuperare după grava accidentare ce i-a marcat tot sezonul, a primit inelul de logodnă de la iubitul ei, Toni Iuruc (43 de ani). A urmat o petrecere în familie, la vila celor doi de la Izvorani.

Pe 15 septembrie, Simona Halep a devenit, oficial, soția lui Iuruc. Cei doi s-au cununat civil, evenimentul fiind urmat de o petrecere grandioasă într-un local de lux din stațiunea Mamaia. Simona a recunoscut, imediat după aceea, că n-a mișcat un deget pentru organizarea acesteia.

Soțul meu s-a ocupat de eveniment, nu am mișcat un deget. Am spus doar că vreau flori albe, a știut ce îmi place și a făcut totul. Mulțumită lui, nu a trebuit să mă stresez pentru petrecere. M-am bucurat de ea, au venit mulți oameni, familia mea, prietenii mei, iar după două zile m-am întors la sala de fitness, am revenit rapid la antrenamente după nuntă”, a precizat Halep, după aceea.