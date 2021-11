Simona Halep, sancționată în timpul meciului. Gestul care l-a scos pe arbitru din minți

Simona Halep, sancționată în timpul meciului. Fostul lider mondial a avut o partidă mai dificilă decât se anticipa în sferturile de finală ale turneului de la Linz. Halep a reușit s-o învingă pe italianca Jasmine Paolini (51 WTA), cu 4-6, 7-5, 6-0, dar a fost foarte nervoasă în primele două seturi. Izbucnirile româncei l-au iritat și pe arbitrul de scaun care a avertizat-o pe dubla câștigătoare de Grand Slam.

Simona Halep, sancționată în timpul meciului. Jucătoarea din Constanța se luptă pentru revenirea la forma care a consacrat-o după accidentarea gravă din acest an. Locul 22 mondial a decis să participe la turneul de la Linz în dorința de a aduna cât mai multe partide oficiale „în picioare”. Ea a învins-o, în sferturile de finală, pe italianca Jasmine Paolini (51 WTA), cu 4-6, 7-5, 6-0,. Însă victoria s-a conturat mult mai greu decât era de așteptat. Jucătoarea din Peninsulă a dominat clar prima parte a meciului, ajungând să conducă cu 6-4, 3-1.

Simona Halep nu și-a intrat în ritm și nu a găsit formula de a combate jocul agresiv al italiencei decât spre finalul setului 2. Până atunci, Simo a fost un car de nervi, având dese izbucniri și autocritici spuse în gura mare. „Ce naiba!”, „Gândește, gândește!” sau „Ai 100 de metri de teren, unde dai!?”, au fost câteva dintre vorbele pe care Halep și le-a aruncat singură. Acestea au fost însoțite de izbituri nervoase ale rachetei de teren, semn, totuși, că românca era foarte implicată în joc.

Simona Halep și-a continuat „recitalul” și în setul 2. După o nouă izbucnire nervoasă, arbitrul de scaun, exasperat, a avertizat-o pe româncă, ea riscând să piardă puncte din această cauză. Din fericire, partida „a curs”, după aceea, în favoarea lui Halep, și pe fondul căderii psihice și fizice a italiencei după ce a ratat victoria în două seturi. Ultima parte a meciului a fost fără istoric, Halep câștigând ultimul set cu 6-0.

La finalul partidei, Simona Halep a explicat felul în care a revenit în meci, reușind răsturnarea scorului în favoarea sa.

Sunt foarte uşurată că am putut câştiga acest meci, a fost unul foarte, foarte greu. A jucat atât de rapid, atât de puternic, încât la început nu aveam timp să fac nimic pe teren, dar apoi am încercat să joc cu mai mult ”slice” (n.r. – lovituri tăiate), să schimb ritmul şi până la urmă am reuşit să-i tai jocul şi apoi să fiu mai agresivă şi să domin finalul meciului”, a spus soția lui Toni Iuruc la sfârșitul partidei.

Ea și-a cerut scuze pentru ieșirile nervoase, dar a adăugat că, uneori, are nevoie să se descarce în acest fel.

Îmi cer scuze de asta (n.r. – despre ieșirile ei nervoase), nu e frumos, dar uneori am nevoie să fac asta. De fapt, am crezut că am o şansă de a câştiga, de a întoarce meciul, de aceea am luptat până la final şi nu am renunţat. Acesta este principiul meu acum şi sunt fericită că am putut să o fac sută al sută astăzi”, a mai spus Simona Halep, la interviul de pe teren.