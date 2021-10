Surpriză! Cu cine s-a antrenat Emma Răducanu la Indian Wells

Emma Răducanu (18 ani, 22 WTA) revine pe terenul de tenis după triumful istoric de la US Open 2021. Britanica de origine română va evolua în turneul de la Indian Wells, acolo unde a primit un wild-card din partea organizatorilor. Însă, surpriză! Cu cine s-a antrenat sportiva, fanilor nu le-a venit să creadă!

Înainte de a arăta din nou lumii de ce este în stare pe terenul de tenis în turneul din California, Emma Răducanu s-a antrenat alături de o sportivă româncă celebră. Despre cine este vorba?

În vârstă de 18 ani, Emma Răducanu este noua sclipire a tenisului feminin mondial. Având origini românești după tată, tenismena britanică este foarte bucuroasă atunci când are ocazia să se antreneze cu sportive din țara natală a părintelui său.

Așa se face că Emma Răducanu s-a antrenat cu Gabriela Ruse (23 de ani, 92 WTA). Anunțul a fost făcut chiar de jucătoarea cu origini românești, care a publicat un scurt mesaj pe InstaStory: „Training cu Gabriela Ruse”.

Gabriela Ruse e singura jucătoare din țara noastră înscrisă în calificările de la Indian Wells. În primul tur, tenismena o va întâlni pe Ellie Douglas (21 de ani, 556 WTA), cea care a beneficiat de un wild-card.

Emma Răducanu se află pe lista jucătoarelor anunțate de organizatorii Transylvania Open, de la Cluj, alături de Simona Halep (30 de ani, 15 WTA).

Transylvania Open WTA250 va fi cel mai puternic turneu feminin organizat în România, având cinci jucătoare din Top 30, 28 din Top 100 WTA. Competiţia din Ardeal este programată în perioada 23-31 octombrie și va fi transmisă de Look Sport, Digisport 2 şi pe platforma online PrimaPlay.ro.

Simona Halep are doar cuvinte de laudă la adresa Emmei Răducanu, despre care a spus că se va bucura dacă va participa și ea la turneul de la Cluj.

”Am o părere extraordinară despre Emma Răducanu, ce a făcut ea este extraordinar, o felicit din suflet. A arătat la US Open un echilibru emoţional deosebit şi un joc de tenis foarte, foarte bun. După Wimbledon am felicitat-o pe Emma şi ea mi-a trimis pe Instagram o poză cu noi pe care am postat-o imediat pentru că mi-a plăcut foarte mult.

M-am bucurat să văd că a păstrat această poză şi mi-a plăcut să o împărtăşesc cu toată lumea. La New York m-am întâlnit cu ea. Am vorbit puţin acolo, pentru că ea era deja în calificări şi nu am vrut să o deranjez. M-am bucurat tare mult pentru ea. Şi dacă va veni la turneul de la Cluj va fi frumos pentru toată lumea, nu doar pentru mine”, spunea Simona Halep, recent.