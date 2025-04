Când a aflat Mirela Vaida că o înlocuieşte pe Mihaela Tatu, de fapt? A spus-o fără ocolişuri

O schimbare ce a stârnit un val de reacții și speculații. Mirela Vaida a pus punct zvonurilor și a dezvăluit când a aflat, de fapt, că o va înlocui pe Mihaela Tatu.

După o absență de 13 ani din televiziune, Mihaela Tatu a revenit în fața camerelor, acceptând provocarea unui nou proiect marca Antena 1 – emisiunea „În direct cu România”. Însă revenirea vedetei s-a dovedit a fi de scurtă durată.

După ce a preluat rolul de prezentatoare în emisiunea „În direct cu România”, înlocuind-o pe Mihaela Tatu, Mirela Vaida a oferit primele declarații publice pentru a clarifica speculațiile apărute în mediul online și în presă.

Vedeta TV a explicat că atât ea, cât și Mihaela Tatu au aflat aproape simultan despre schimbările decise de producători și că nu a fost vorba, sub nicio formă, despre o „preluare forțată” a locului colegei sale.

Practic, și eu, și Mihaela Tatu am aflat cam în același timp. Eu, cu câteva ore înainte. În televiziune, lucrurile se întâmplă foarte brusc, deciziile se iau foarte drastic”, a spus Mirela Vaida, la „Fresh by Unica” .

Despre întreruperea bruscă a colaborării cu Antena 1 a vorbit și Mihaela Tatu, în podcastul lui Bursucu.

„Sunt uşor de dus de nas tocmai pentru că nu mă gândesc că există oameni care poate premeditează ceva sau care nu se ţin de cuvânt, uită de ce au zis.

Mi s-a întâmplat şi acum câteva zile. Am făcut o declaraţie despre plecarea mea de la Antena 1 şi am închis subiectul. Eu nu am dat declaraţii, dar acum vreau să lămuresc totul! Am semnat un contract pentru un anumit format, după care totul s-a schimbat, nu ne-am mai înţeles şi am plecat împreună. M-au întrebat dacă sunt OK, am zis că nu şi aia a fost. (…)

Eu nu am avut nici cum să îmi iau rămas-bun de la telespectatori în direct pentru că nu am ştiut. Îmi respect publicul care mă cunoaște şi ştie ce am de zis. Nu mă întorc, nu îmi doresc să alimentez cu energie negativă o perioadă grea.

Vineri nu ştiam că luni nu voi mai fi pe post. Nu am simţit ce urma să se întâmple, nu îmi plăcea ce făceam, aveam un guguloi în stomac, audienţele au fost la fel. Nu am mai fost eu în cele două săptămâni, nu pot să fac durere, să mă uit la tine şi să scot de la invitaţi ce e mai dureros. Nu pot să pun aceeaşi întrebare sub forme diferite doar să scot răspunsul pe care îl voiam.

Contractul era pentru o perioadă mai mare, am venit aici cu casă, căţel etc. Am întrerupt colaborări şi cursuri pentru a veni în Bucureşti”, a mai povestit Mihaela Tatu în podcast”, i-a mărturisit Mihaela Tatu lui Bursucu.