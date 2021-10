Unde vedem la TV turneul de la Cluj. Simona Halep și Emma Răducanu vor fi prezente

Unde poți vedea la TV turneul de la Cluj. La acest turneu, Simona Halep și Emma Răducanu și sunt principalele atracții de pe tabloul Transylvania Open WTA250.

La Cluj-Napoca ar putea avea loc prima întâlnire pe teren a două dintre cele mai iubite jucătoare din circuitul WTA, și anume, fostul lider mondial Simona Halep și noua senzație a tenisului, Emma Răducanu.

De menționat este că Transylvania Open WTA250 o să fie cel mai puternic turneu feminin organizat în România, având 5 jucătoare din Top 30, 28 din Top 100 WTA.

Cum era de așteptat, favorita publicului, dar şi cap de serie numărul 1 al competiţiei este Simona Halep, urmată apoi în topul favoritelor de belgianca Elise Mertens (18 WTA), de britanica Emma Răducanu (22 WTA) şi de estonianca Anett Kontaveit (23 WTA), recenta câştigătoare a Ostrava Open WTA500.

De asemenea, pe tabloul principal de la Cluj se mai află şi Irina Begu (58 WTA), precum și alte 11 jucătoare din România care speră să ajungă pe ţintarul de 32, din faza calificărilor.

Competiţia din Ardeal este programată în perioada 23-31 octombrie. Ea va fi transmisă de Look Sport, Digisport 2 şi pe platforma online PrimaPlay.ro.

Simona Halep a avut numai cuvinte de laudă la adresa Emmei Răducanu, despre care a spus că se va bucura dacă va participa și ea la turneul de la Cluj.

”Am o părere extraordinară despre Emma Răducanu, ce a făcut ea este extraordinar, o felicit din suflet. A arătat la US Open un echilibru emoţional deosebit şi un joc de tenis foarte, foarte bun. După Wimbledon am felicitat-o pe Emma şi ea mi-a trimis pe Instagram o poză cu noi pe care am postat-o imediat pentru că mi-a plăcut foarte mult.

M-am bucurat să văd că a păstrat această poză şi mi-a plăcut să o împărtăşesc cu toată lumea. La New York m-am întâlnit cu ea. Am vorbit puţin acolo, pentru că ea era deja în calificări şi nu am vrut să o deranjez. M-am bucurat tare mult pentru ea. Şi dacă va veni la turneul de la Cluj va fi frumos pentru toată lumea, nu doar pentru mine”, spunea Simona Halep, recent.