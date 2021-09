Imagini rare cu Emma Răducanu. Cum arată românca pe covorul roșu, când renunță la racheta de tenis

La 18 ani, Emma Răducanu este noul fenomen al tenisului feminin mondial, după ce a câștigat turneul de Grand Slam de la US Open 2021. Cum arată românca pe covorul roșu. Fotografii inedite cu celebra sportivă.

Emma Răducanu, pe covorul roșu de la premiera noului film James Bond

Emma Răducanu are tot ce-și poate dori. La numai 18 ani, adolescenta cu origini românești din Marea Britanie are lumea tenisului la picioare, după ce a câștigat turneul de la US Open din 2021. Atunci când agață în cui racheta de tenis, celebra sportivă este ca orice altă adolescentă de vârsta ei.

Recent, însă, Emma Răducanu a atras privirile curioșilor la premiera noului film „No time to die”, din seria celor cu legendarul personaj James Bond. Câștigătoarea de la US Open a avut o apariție strălucitoare, demnă de prima copertă a celor mai cunoscute reviste de modă din lume.

Românca a pășit încrezătoare pe covorul roșu, purtând o rochie superbă de culoarea untului, iar toți ochii au fost ațintiți asupra ei. Faimoasa tenismenă a pășit pe covorul roșu alături de Bilie Eilish, rapperul Stormzy și actorii din seria James Bond, printre care îi enumerăm pe Daniel Craig, Judi Dench și Rami Malek.

Ceremonia fastuoasă a evenimentului a avut loc la Royal Albert Hall din Londra, iar invitații de onoare au fost membrii familiei regale britanice, ducii de Cambridge Prințul William și Kate Middleton, alături de Prințul Charles și soția sa Camilla.

Emma Răducanu ar putea face echipă cu Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep

După ce Simona Halep a pus punct relației sale profesionale cu Darren Cahill, fostul lider mondial al tenisului feminin a declarat că fostul ei antrenor ar fi o persoană potrivită pentru a o ajuta pe sportiva Emma Răducanu.

„Mi se pare o variantă bună pentru Darren. Emma e o fată extraordinară, are un potenţial mare pentru a câştiga şi alte turnee de Grand Slam. Cred că se va odihni puţin (n.r. Darren Cahill), apoi, cred că va fi cu altcineva. Oricum, nu cred că vom fi vreodată adversari, vom rămâne prieteni pentru totdeaună“, a declarat Simona Halep pentru jurnaliștii de la Telekom Sport.

Simona Halep și Darren Cahill au colaborat foarte bine, antrenorul fiind cel care a ghidat-o atunci când românca a câștigat turneele de Grand Slam și a devenit lider mondial la tenis.