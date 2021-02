Surpriză: cu cine a petrecut Bianca Drăgușanu de Ziua Îndrăgostiților, după despărțirea de Bădălău

Chiar dacă a fost ger afară, îndrăgostiții au sărbătorit și acum Sfântul Valentin cum au știut mai bine. Unii au ales plimbări romantice la malul mării, alții s-au gândit la cadouri inedite pentru cei dragi. Ziua Îndrăgostiților a fost clar prilej de mare bucurie în ceața pandemiei, dar ce au făcut cei neîndrăgostiți? De pildă, Bianca Drăgușanu, abia ieșită din relația cu Gabi Bădălău, a celebrat iubirea alături de…marea sa iubire, fiica Sofia.

Bianca Drăgușanu, alături de fiică de Ziua Îndrăgostiților. Despărțirea de Gabi Bădălău nu a afectat-o

Bianca Drăgușanu și-a surprins urmăritorii din mediul virtual anul acesta, de Ziua Îndrăgostiților. Deși toată lumea se aștepta ca ziua iubirii să îl aducă pe Gabi Bădălău din nou în peisaj, vedeta a ales să petreacă această zi specială alături de fiica sa.

Drept dovadă stau filmulețele publicate de vedetă pe Instagram, în care era în drum spre un magazin de unde urma să îi cumpere micuței jucării. Nu s-a putut abține și, considerând că și ea merită un cadou, dată fiind ziua din calendar, și-a luat în dar o bjuterie.

„Are senzația” că e amenințată de fostul iubit, Alex Bodi

În urmă cu câteva zile, Bianca Drăgușanu a repostat câteva imagini cu ea, plină de vănâtăi, despre care a spus că le-au dat în presă persoane din anturajul ei. „De câteva zile am senzația că sunt șantajată de niște persoane care la un moment dat au făcut parte din viața mea. În momentul de față nu fac niciun fel de acuzație.

Am spus că am senzația, sper să nu se întâmple acest lucru, pentru că dacă e așa, vor fi pedepsite prin lege. Deja am discutat cu avocatul meu și, în contextul în care aceste persoane mi-au confirmat deja că mă au pe mine în niște ipostaze compromițătoare, ceea ce eu nu cred că există, vor fi pedepsite.

Cutia Pandorei s-a deschis cu o imagine din momentul în care am făcut o blefaroplastie. E de acum un an. Ea nu a fost dată cu acordul meu și mi-a fost făcută fără ca eu să știu. Ea e captură după un videocall. A fost dată, din punctul meu de vedere, să justifice ceva ce se petrecuse anterior”, a declarat vedeta într-un interviu pentru Kanal D.