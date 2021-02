Iubitele lui Gabi Bădălău. Ce vedete celebre i-au trecut prin așternut, înainte de Bianca Drăgușanu

Până să devină soț, ducând-o la altar pe mama copiilor lui, Claudia Pătrășcanu, Gabi Bădălău a fost un mare cuceritor. Considerat în Capitală un adevărat crai printre divele noastre mondene, milionarul a avut în așternuturi multe vedere, completând lista în acest an cu Bianca Drăgușanu. Ramona Gabor sau Andreea Mantea sunt câteva dintre numele sonore care i-au cunoscut calitățile, dar și care, în finalul relației, și-au manifestat profunda dezamăgire față de cele descoperite.

Prima divă care a apărut la brațul lui Gabi Bădălău a fost Ramona Gabor, cu care a avut o relație de doi ani. Între certuri și despărțiri, în presa mondenă s-a scris că Ramona l-ar fi prins pe afacerist în pat cu Andreea Tonciu. A apărut apoi o altă domnișoară, Isa, solistă pe atunci în trupa ”Elegance”. Relația nu a durat prea mult, după care a fost surprins în public în compania Mădălinei Pamfile, apoi a apărut cu Adelina Pestrițu și cu Vica Blochina.

Am fost împreună doi-trei ani, am crezut că se schimbă, dar – vorba lui Meme (n.r. Mihaela Moise) – dacă e stricată… Mă doare sufletul, dar nu mai am puterea să o apăr. Bine că n-am aflat la 34-35 de ani cum e Ramona, când o luam de nevastă şi poate aveam şi copii. Aşa, s-a terminat totul mult mai uşor”, povestea Bădălău.

„Ramona este un subiect închis. Între noi s-a terminat totul, nu mă mai interesează ce face. Dacă mă voi întâlni cu ea pe stradă, o voi saluta şi atât. Nu mai am nimic de luat de la ea, nu vreau nimic de la ea. A ales această cale, iar eu am drumul meu. Am ţinut la ea, dar acum i-am descoperit o altă față.

Tot în anul în care modelul făcea această declarație bărbatul era surprins cu Andreea Mantea. După câteva luni, și această relație s-a sfârșit. În luna decembrie a acelui an a început chiar un scandal între Andreea, Vica și Gabi.

„Eu nu am cum să fac o -femeie de moravuri ușoare – o femeie cu care am stat, cu care am avut o relație. Nu-mi stă în caracter, atât timp cât am avut o relație cu ea, înseamnă că e o fată deosebită pentru mine”, explica milionarul.

„Cu Gabi nu vorbesc absolut de ce, pentru că nu am ce și nu am de ce. Ar necesita să aibă cei șapte ani de acasă pe care nu îi are și să știe să vorbească”, replica Andreea Mantea.