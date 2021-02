De ce s-a despărțit Bianca Drăgușanu de Gabi Bădălău, de fapt. Cine sunt femeile cu care a fost surprins

Ccare este motivul despărțirii dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău? Fiul milionarului a fost surprins în compania a trei femei. Cine sunt acestea și care este părerea fostei asistente păcătoase despre cele petrecute recent?

Motivul despărțirii dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău

Povestea dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău a ajuns la final prea repede, spun unii din fanii acestora. Blondina a susținut în repetate rânduri că nu a fost vorba de mai mult de o prietenie, timp în care fiul de milionar a declarat clar că au fost împreună.

Una peste alta, ce e concret este că au petrecut împreună clipe de relaxare departe de meleaguri și au fost văzuți pe aeroport în ipostaze tandre. La întoarcerea recentă a Biancăi de la Timișoara nu a fost așteptată de bărbat.

Mai mult decât atât, în acea seară afaceristul a fost văzut cu trei vecine de pe palier, susține el. “Gabi este un bărbat perfect, un bărbat cu extraordinar de multe calități. Suntem cei mai buni prieteni, dar eu nu sunt făcută pentru el.Fetele acelea chiar sunt vecinele lui.

El este un bărbat singur și asumat. În momentul de față eu nu sunt pregătită pentru el. Iar Claudia Pătrășcanu poate să stea liniștită că nu i-l iau”, a spus Bianca Drăgușanu, la Antena Stars. Anunțul despărțirii a venit la doar o zi de la confirmarea directă a relației făcută de Bădălău.

Ce părere are fostul soț al Claudiei Pătrășcanu despre blondină?

“Bianca e o fată foarte mișto, suntem prieteni. Da, am fost la club, m-am întors cu vecinele mele, le-am condus acasă. Stau pe palier cu mine fetele. Bianca avea în seara aia mașina la aeroport, dacă îmi cerea, mă duceam s-o iau. Da, am avut o poveste de dragoste cu Bianca. Se pare că nu-i priește Dubaiul. Totul e perfect, totul e așa cum trebuie să se întâmple. Totul e lăsat în voia Domnului, totul se întâmplă cu un scop. Nimic nu e întâmplător”, a declarat Gabi Bădălău, pentru Xtra Night Show.

„Eu consider că sunt pe teren minat, dar el e pe teren si mai minat ca mine. Mi-a zis: pe 15 o să ies din arest și o să ne întâlnim noi. Eu am dovezi. Nu există nici un motiv pentru care o femeie să pățească ce am pățit eu. Am vorbit și acum două zile și el mă amenința. După ce mă bătea îmi dădea mesaje: zi că ți-am dat doar o palmă sau că ai căzut pe scari. Există echimoze pe cap și pe tot corpul, asta scrie în certificatul de la IML. Este un om periculos, mi-e frică de el”, a detaliat fosta prezentatoare de televiziune despre Alex Bodi cu care se află la moment la cuțite.