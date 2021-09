Surpriză colosală pentru Rona Hartner când s-a dus să semneze actele de divorț: ”Asta este”

Celebra artistă Rona Hartner trece printr-o perioadă nu tocmai favorabilă. Deși vedeta s-a căsătorit cu speranța că va trăi alături de bărbatul iubit până la adânci bătrâneți, viața le-a rezervat altceva celor doi. S-au despărțit! Așa se face că Rona Hartner a avut parte de-o surpriză colosală în momentul în care s-a dus să semneze actele de divorț. Ce a făcut Herve Camilleri.

Rona și Herve au divorțat pe 17 septembrie, după doar un an de căsnicie. Anunțul despărțirii a șocat pe toată lumea, deoarece ei păreau mai fericiți ca niciodată. După semnarea actelor de divorț, Rona Hartner face dezvăluiri neașteptate.

Actrița i-a spus adio oficial partenerelui ei francez, Herve Camilleri. După o serie de certuri și neînțelegeri, Rona a pus piciorul în prag, spunând că divorțează. Doar că, la tribunal, bărbatul nu ar mai fi vrut să semneze actele de divorț, potrivit spuselor vedetei noastre.

Rona a povestit la un post de televiziune că fostul ei soț a semnat actele despărțirii lor cu lacrimi în ochi, deși, inițial, nu mai voia să facă acest pas. Herve Camilleri nu ar mai fi vrut să divorțeze de soția lui, doar că era deja prea târziu pentru relația lor de iubire.

Artista nu s-a lăsat înduplecată de atmosfera emoționantă creată de Herve, ci voia cu orice preț să fie din nou o femeie liberă, fără obligații! Rona Hartner spune că era atât de hotărâtă să pună capăt căsniciei ei, încât nimic nu a putut-o întoarce din drum.

Am rămas eu aceea care voia să divorțeze. Asta este, cred că am făcut bine chestia asta. Noi doi am fost foarte fericiți, nu a fost cinema, însă când a fost rău a fost atât de râu încât a depășit tot ce se putea.

Rona a dezvăluit că atât ea, cât și fostul ei soț au încercat să mai ofere o șansă poveștii lor de dragoste, dar fără succes.

„Noi am încercat să ne împăcam, am vorbit foarte mult, de două luni tot vorbim.

Celebra cântăreață a povestit, recent, că certurile în familia ei au început după nuntă.

„Am avut 55 de certuri cu el într-un an! Ne luam din nimic, ne-am certat odată o săptămână întreagă! Intrase zâzania în noi.

Dacă îl contraziceai, imediat se supăra. Nu am mai știut cum s-o dau cu el. Și când n-am mai știut cum s-o dau, am zis: „Gata, divorțez!’ Avea momente când îl apucau niște nervi. Avea absolut totul să fie fericit, dar el era nervos.

Aveam casă pe malul mării, am stat numai la plajă în izolare. Ce să vrei mai mult de atât? La un moment dat, erau certuri care nu se mai terminau, se repetau.

Certurile astea au început după nuntă, de aceea am fost surprinsă. Ne era mai bine necăsătoriți. Nu cred că viața e făcută ca să fii nefericită, să te cerți, să fii neînțeles’, a spus Rona la un post TV.