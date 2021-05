Rona Hartner a șocat o țară întreagă atunci când a anunțat că divorțează de soțul ei, Herve Camilleri, după doar un an și jumătate de la nuntă. Vestea a venit ca un fulger pentru fanii ce credeau că aceștia vor îmbătrâni împreună, deși nu foarte mulți știu cine este, de fapt, bărbatul de origine franceză ce i-a furat inima româncei.

După o relație de trei ani, Rona Hartner și Herve Camilleri au decis să își unească destinele și să promită că vor fi unul lângă celălalt și la bine și la greu pentru totdeauna. Totuși, aceștia nu au avut șanse de reușită, astfel că actrița a anunțat în urmă cu doar câteva zile că va divorța de soțul ei la doar un an și jumătate de la nuntă.

Nu există foarte mulți români ce nu știu cine este Rona Hartner, dar puține detalii sunt cunoscute despre soțul ei de origine franceză, Herve Camilleri. Cunoscut de către mulți drept DJ HMJ, omul de afaceri francez este extrem de pasionat de muzică și se ocupă cu acest domeniu în majoritatea timpului. El este foarte popular în Franța, unde și locuiește. Faptul că este un DJ profesionist i-a adus multă faimă bărbatului în vârstă de 43 de ani.

Pe lângă toate acestea, Herve Camilleri are și o inimă foarte mare și ajută necuvântătoarele, potrivit Spynews. Omul ce i-a fost alături actriței Rona Hartner a fondat și Monsieur Herve Camilleri, o firmă ce se ocupă cu îngrijirea animalelor fără adăpost, semn că acesta își dorește să le ajute și pe cele mai mici suflete să își găsească un loc unde să se simtă în siguranță.

Rona Hartner va divorța de partenerul ei la vârsta de 49 de ani. Actrița a dezvăluit că existau câteva semnale de alarmă ce duceau cu gândul că relația dintre ea și Herve Camilleri nu ar fi fost așa de perfectă precum credea toată lumea. În același timp, vedeta a explicat că despărțirea oficială dintre ea și soțul ei o să fie una amiabilă, lipsită de scandaluri.

„În 20 mai semnăm actul de divorț, nu va fi un divorț conflictual, ci unul amiabil. Am ajuns la concluzia că este mult mai bine să ne despărțim. Acum un an și jumătate ne-am căsătorit, dar eram de trei ani de zile împreună și pot să zic că am avut noi niște semnale de alarmă că ceva s-ar putea să nu funcționeze prea mult timp.

Știi cum este, dragostea și pasiunea te fac să continui, să mergi mai departe și să nu ții cont de primele semnale de alarmă. Dar poate că asta am învățat acum, cu experiența asta, că de fapt acele prime semnale trebuie să te facă să fii mai prudent și acum îmi dau seama că m-am comportat ca și când aș fi avut 16 ani și că nu am fost prudentă!.”, a spus Rona Hartner pentru Click!.