Scandal după finala Vocea României 2024. Câștigătoarea, contestată de internauți: ”Nu merită nici locul 2”

Finala Vocea României 2024 este marcată de un scandal uriaș, după ce Aura Șova, din echipa lui Tudor Chirilă, a câștigat marele trofeu. În ciuda prestației sale impecabile, care a inclus o interpretare deosebită a piesei ”It’s All Coming Back to Me Now” a lui Celine Dion, câștigătoarea a stârnit controverse și critici din partea multor internauți. Aceștia au fost nemulțumiți de faptul că tânăra a obținut locul întâi și premiul de 100.000 de euro, susținând că nu merita nici măcar locul 2.

Nemulţumiri după finala Vocea României 2024

La scurt timp după anunțarea câștigătoarei, Tudor Chirilă a postat un mesaj de mulțumire pe Facebook, felicitându-și concurenta și mulțumindu-le celor care au votat-o: ”Mulțumim tuturor celor care au votat-o pe Aura Șova.

Îmi pare bine că am mai reușit să fac un concurent fericit și niște momente, sper emoționante. Felicitări Narcisa, Raluca și Robert, voci excepționale. Vocea României”. Însă în secțiunea de comentarii, unii fani nu au ezitat să își exprime nemulțumirile.

”Nu merita trofeul”

Un internaut este de părere că Aura Șova nu merita să se claseze nici măcar pe locul doi al competiiției muzicale de la Pro TV.

”Nu merită nici locul 2 măcar, cel puțin nu pe baza vocii, și tu știi asta. Mă întreb cum se poate câștiga un astfel de concurs. Doar prin pile? De fapt, în România, totul este posibil! Păcat! E o voce bună, dar nici măcar locul 2 nu l-ar fi putut obține într-un concurs, având în vedere ce a înfruntat!”, a scris acesta.

O altă persoană a fost și mai directă: ”Nu merita trofeul, ceilalți toți 3 au cu mult peste nivelul ei. Merita mai mult să câștige Robert. Eu sunt dezamăgită”.

”Mă întreb, cine a votat! Cred că era evident pentru toți cine e vocea!”, a adăugat un alt utilizator.

Clasamentul final al competiției

În ciuda criticilor, Aura Șova a reușit să câștige competiția de la Pro TV, iar clasamentul final a fost următorul:

Locul 1: Aura Șova din echipa lui Tudor Chirilă

Locul 2: Robert Lukian din echipa lui Smiley

Locul 3: Raluca Moldoveanu din echipa lui Horia Brenciu și Theo Rose

Locul 4: Narcisa Badea din echipa Irinei Rimes

Aura Șova, în vârstă de 26 de ani, este arhitectă și a descoperit pasiunea pentru muzică de la părinți. În prezent, ea cântă într-o trupă la evenimente private.

Deși a reușit să cucerească juriul și publicul cu interpretările sale, criticile legate de faptul că nu ar fi meritat trofeul rămân un subiect fierbinte pe rețelele sociale.

Finala din acest an a fost una extrem de disputată, iar premiul a fost înmânat de celebra cântăreață belgiană Lara Fabian, invitata specială a competiției. Chiar și așa, în ciuda controversei, Aura Șova rămâne câștigătoarea unui sezon cu multă competiție și voci remarcabile.