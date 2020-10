Surpriză colosală la Românii au talent! Ce mare vedetă se alătură juraților. Adi Mutu o să rămână mască

După ce Mihai Petre a anunţat că nu va mai face parte din juriul sezonului 11 “Românii au talent”, iată că oficialii Pro TV au făcut public numele noului jurat. Adi Mutu o să rămână mască.

În urmă cu doar câteva ore, Mihai Petre a postat pe pagina sa de Facebook un anunţ care i-a surprins pe fanii emisiunii “Românii au talent”. După zece sezoane în care a fost jurat al show-ului, celebrul dansator doreşte să se implice într-un alt proiect.

”Sezonul 11 Românii au talent nu mă va mai găsi la masa juriului. Experienţa Românii au Talent este fantastică; am fost martor şi am jurizat reprezentații de nivel mondial şi am avut ocazia să lucrez cu o echipă fantastică. Mulțumesc Smiley, Pavel Bartos, Andra Andi Moisescu, Florin Călinescu, mulţumesc întregii echipe PRO TV şi vouă, cei care aţi confirmat de fiecare dată ca Românii Au Talent este fără îndoială cel mai bun show-ul de entertainment din România. Mult succes în noul sezon şi în noua formula! Vă asigur că ne vom revedea curând”, a scris vedeta.

Imediat după anunţ, oficialii de la Pro TV au decis să dezvăluie noul membru al juriului. Surpriza este una uriaşă pentru toată lumea. Cea care îi ia locul lui Mihai Petre este Alexandra Dinu, fosta soţie a lui Adrian Mutu.

”Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!”, a declarat aceasta.