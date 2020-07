Cum arată acum Alexandra Dinu. Fosta soție a lui Adi Mutu, mai frumoasă ca oricând

Alexandra Dinu pare că nu s-a schimbat deloc la înfățișare, chiar dacă se apropie de o vârstă la care unele femei se ”retrag”. Nu este însă și cazul fostei soții a lui Adrian Mutu, care, la aproape 40 de ani, parcă e mai frumoasă ca înainte.

Cum arată acum Alexandra Dinu

O prezență discretă în mediul online, Alexandra Dinu uimește cu fiecare apariție, fie ea și rară. Menționăm că ultima fotografie postată de soția internaționalului Adrian Mutu o arată pe Alexandra Dinu la fel de frumoasă ca la începuturile sale în televiziune.

De asemenea, alte o fotografii o înfățișează în ipostaze surprinse în urmă cu mai mult timp, din perioada în care poza pentru coperta unei reviste.

De la începutul anului, Alexandra Dinu nu a publicat prea multe imagini cu ea, iar asta pentru că își dorește discreție maximă cu privire la viața sa personală și la imaginea pe care și-a construit-o cu muncă și îndârjire. Întrebată fiind care este secretul ei pentru a arăta astfel, actrița a dezvăluit că nu este vorba despre niciun secret.

Nu are secrete de siluetă

„Am avut noroc să am un metabolism extraordinar. Întotdeauna am mâncat ca să trăiesc și nu am trăit ca să mănânc. Îmi place și să mănânc, nu spun nu. Am însă momente în care mi-e poftă de ciocolată, însă apoi urmează o perioadă în care nu mai mănânc nimic dulce. Cred că echilibrul este lucrul cel mai important atunci când vorbim despre viață sănătoasă. La fiecare câteva luni fac însă și o perioadă de detox. Așa cum avem nevoie de odihnă și de relaxare și organismul trebuie curățat, infiderent cât de bine și de corect mâncăm”, a declarat Alexandra Dinu pentru Ok Magazine.

Pe numele ei real, Alexandra Mirela Dinu, Alexandra Dinu s-a născut în București, la data de 03.01.1981. Are 39 de ani, iar de ocupație este actriță. Alexandra Dinu a fost căsătorită cu Adrian Mutu.