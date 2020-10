E out de la Românii au talent! Vedeta a uimit pe toată lumea: ”Sezonul 11 nu mă va mai găsi la masa juriului”

Mihai Petre a făcut un anunț ce a surprins pe toți fanii emisiunii ”Românii au talent”, de la Pro TV, și anume, că nu va mai face parte din juriu, în sezonul cu numărul 11. Vedeta a făcut anunțul chiar pe pagina sa de Facebook, în urmă cu câteva momente.

E out de la Vocea României! Vedeta a uimit pe toată lumea

Potrivit spuselor sale, Mihai Petre nu se mai regăsește printre cei patru jurați ai emisiunii Românii au Talent. El a lăsat să se înțeleagă că va fi implicat într-un nou proiect: ”Vă asigur că ne vom revedea curând”, le-a spus acesta fanilor. Iată afirmațiile lui Mihau Petre:

”Sezonul 11 Romanii au talent nu ma va mai gasi la masa juriului. Experienta Romanii au Talent este fantastica; am fost martor si am jurizat reprezentații de nivel mondial si am avut ocazia sa lucrez cu o echipa fantastica. Mulțumesc Smiley, Pavel Bartos, Andra Andi Moisescu, Florin Călinescu, multumesc intregii echipe PRO TV si voua, cei care ati confirmat de fiecare data ca Romanii Au Talent este fara indoiala cel mai bun show-ul de entertainment din Romania. Mult succes in noul sezon si in noua formula! Va asigur ca ne vom revedea curand”, a scris Mihai Petre pe Facebook.

Caravana căutărilor de talente pentru sezonul 11 s-a încheiat

Caravana Românii au talent este însă în plină mișcare. Astfel, pe data de 8 septembrie, caravana a ajuns la Constanța la Hotel Oxford, pe 10 septembrie la Galați, la Hotel Ibis Styles Dunărea, iar pe 12 septembrie la Iași, la Hotel Unirea. La Craiova, pe 16 septembrie, la hotel Europeca și la Timișoara, pe 18 septembrie, la Hotel Boavista. Caravana și-a încheiat căutările la Cluj Napoca, pe 20 septembrie, la Grand Hotel Napoca și pe 22 septembrie, la Brașov.

Echipa căutătorilor de talente a anunțat că asigură toate condițiile de siguranță pentru această perioadă de pandemie. De la distanța socială atât în sălile de casting, cât și în zonele de așteptare, la asigurarea măștilor și a soluțiilor de dezinfectare.

De cealaltă parte, emisiunea Vocea României, cel mai vizionat show de muzică din România a fost scos, pentru moment, din grila de programe Pro TV. Show-ul ar fi trebuit să înceapă în această toamnă, însă formatul nu a mai putut fi realizat din cauza faptului că nu s-au putut orgnaniza preslecțiile pentru noul sezon al emisiunii de taletnte muzicale.

De altfel, este pentru prima oară când Pro TV este nevoit să scoată din grila de programe un show de televiziune atât de important, dar show-ul ar urma să se întoarcă pe micile ecrane din anul 2021.