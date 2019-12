Cum arată Alexandra Dinu, la 16 ani după divorțul de Adi Mutu. Este faimoasă în Italia și trăiește în lux FOTO

În 2001, Adrian (Adi) Mutu s-a căsătorit cu Alexandra Dinu, la acea vreme o vedetă de televiziune în România, cu care are un copil, Mario. Au divorțat după 3 ani de iubire, apoi au urmat ani grei de procese pentru pensia alimentară a fiului lor. Cum arată astăzi fosta soție a fotbalistului?

În 2001, vestea că Alexandra Dinu și Adrian Mutu divorțează, după numai trei ani de iubire, în care au avut și un copil, pe Mario, a șocat. Apoi, presa a intrat în acțiune și a început să ”sape” după cauzele rupturii. Unul dintre ele a fost, după cum se scria la acea vreme, gelozia fotbalistului. Mai exact, faptul că partenera sa discutase la un eveniment cu schiorul Albert Tomba, ce se pare că ar fi încercat să o și seducă, i-ar fi pus capac fotbalistului. De asemenea, Mutu nu era prea încântat nici de faptul că Alexandra devenise tot mai cunoscută datorită emisiunii PRO-MOTOR pe care o realiza la PRO TV, fiind solicitată la diverse evenimente, când el ar fi visat să devină ”o femeie de casă”.

„Informez opinia publică în general şi în special simpatizanţii mei şi ai fotbalului că amiabil am convenit cu soţia mea, Alexandra, desfacerea căsătoriei, pentru care am înregistrat acţiunea de divorţ. Doresc să am liniştea necesară pentru concentrare şi participare eficientă la acţiunile viitoare ale echipei naţionale şi ale formaţiei de club la care îmi voi continua activitatea fotbalistică”, era notat într-un comunicat transmis la acel moment de sportiv.