Anamaria Prodan are planuri mari pentru acest sfârșit de an, și a anunțat că va avea un nou business în România, și anume, va fi patroană de televiziune. Impresara a spus că Gigi Becali, cu care aceasta a fost în conflict, va putea avea acces la televiziunea sportivă pe care o va patrona.

Anamaria Prodan a anunțat că va fi acționară la două televiziuni din trustul Realitatea Plus, și anume, Realitatea Sportivă și Realitatea Star. Aceste două televiziuni vor fi lansate de 1 Decembrie, Ziua Națională a Românie, iar Anamaria Prodan este acționar, dar se va implica activ și în politică editorială.

Prezentă în platoul de televiziune Realitatea Plus, Anamaria Prodan a afirmat.

Vreau să îi mulțumesc unui om foarte drag se numeste Paul Păcuraru, este partenerul meu, este un bărbat foarte deștept, din prima secundă am stiut ca gandim la fel ca vom pune baza celor două proiecte altfel.

”E o provocare maximă, provin din randurile presei, ma întorc la prima dragoste si ma intorc numarul 1. Am crezut in integritatea presei și în puterea de a schimba, cred în oamenii tineri, în oamenii foarte bine pregătiți.

Cât despre Gigi Becali, Anamaria Prodan a spus că nu va fi o ”limitare” pentru el la televiziunea sa sportivă.

”Nu va fi limitare pentru Gigi Becali, atâta timp cat fac business și audiență. Poate sa spună, atâta timp cat are ceva de spus. Nu am problemă ca intra Becali, Giovanni, este un business. Nu regret ca nu mai sunt preietena cu Becali, notiunea de prietenie la el nu exista, nu stiu daca asta este bine sau rau, pentru ca si eu am avut la masa mea persoane care apoi mi-au facut rau.

Am inteles că omul acesta trateaza orice ca pe un business și m-a intarit si mai tare disputa asta cu Gigi Becali. Eu am lăsat garda jos cu Gigi Becali și este o lecție de viata si ii mulțumesc, nu exista prietenie decat un win win, a spus Anamaria Prodan la Realitatea Plus.