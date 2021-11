Anamaria Prodan a spus tot adevărul despre Reghecampf și Corina Caciuc. ”Da, știe și el asta”. Toată România a auzit-o!

Anamaria Prodan a vorbit azi în platoul emsiunii Realitatea Plus. Ea a spus adevărul despre soțul ei, Laurențiu Reghecampf. Anamaria Prodan a dat cărțile pe față.

Anamaria Prodan a vorbit despre situația în care se află ea și soțul ei, Laurențiu Reghecampf.

Noi am fost o echipă indestructibilă, de temut. Eu așa am văzut drumul nostru după ce ne-am regasit. Veneam amandoi după căsnicii eșuate, asta ne-a ajutat. Eu nu mi-am verificat soțul niciodată, nu i-am căutat în telefon. Toate mail-urile noastre erau la comun, aveam parola de la telefon.

“M-am trezit într-o realitate cruntă, dar am înțeles că alegerile foarte ieftine se plătesc foarte scump! Fiecare își trăiește viața cum crede de cuviință. Eu am gândit viața lui Reghecampf într-un alt fel. Se pare, însă, că soțul meu gândește altfel de foarte mulți ani. Când a fost foarte sigur cu el, a luat decizia pe care o stiți cu toții.

Anamaria Prodan a mărturisit că nu și-a controlat niciodată soțul și că ea a fost cea care i-a construit cariera de antrenor a soțului ei.

”Necontrolând și neavând astfel de gelozii, mereu am fost mândră de soțul meu, eram mândră când cineva îl admira. Nu-mi pare rău că nu l-am verificat pentru că încrederea este elementul care coordoneaza tot.

Cel mic nu merge încă la școala, am făcut cerere să facă scoală online pentru că ceilalți copii râd. Așa că stă acasă, nu este în regulă… Este un lucru cumplit pentru el! Fiind un copil extraordinar și foarte pregătit, va sta protejat o perioadă.

Fetele au plecat în America, dar știu ce se întâmplă acasă. E vorba de alegeri! Noi am crezut că Reghe se va trezi, dar nu mai e cazul. Mi-aș dori să se trezească, dar pentru el, pentru imaginea lui.

Eu am avut o creștere dată de un tată polițist care întotdeauna mi-a spus că sunt lucruri în viața care nu se pot controla. Aș fi ipocrită să spun că soțul meu are o forță interioară mare. Noi ne-am ajutat reciproc. Eu nu m-am uitat către lumea asta de proastă factură. Mereu am ras de astfel de fatuci. Le spuneam și jucatorilor sa nu se uite spre așa ceva!

Nu am verigheta pe deget pentru ca am uitat-o acasă. Cu greu am reușit să-l aduc pe Reghe în fața camerelor. Mi-au luat ani sa îl fac să se simtă lejer la TV. Da, i-am construit cariera, asta o știe și el și o știe toată lumea. I-am spus ca o sa ajunga cel mai mare antrenor. Daca tu o sa intelegi ca panarama si circul nu te ajuta…”, a mărturisit impresara Anamaria Prodan pentru postul Realitatea Plus.