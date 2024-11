Culiță Sterp, implicat într-un nou scandal uriaș: Acuzat că a luat bani de la pro-ruși pentru a le face campanie. Cum răspunde după ce Irina Rimes l-a pus la zid

După ce a promovat pe internet, alături de Iancu Sterp, Denisa Coțolan și Bogdan Mocanu, un candidat pro-rus la alegerile din Republica Moldova, Culiță Sterp a reacționat pe rețelele de socializare.

Acuzat că face campanie electorală și că a primit foarte mulți bani pentru a-l promova pe Alexandr Stoianoglo, Culiță Sterp a șters clipul video de pe internet și a venit cu o reacție pe TikTok.

Răspunsul lui Culiță Sterp

Printre altele, artistul a afirmat că nu a primit niciun ban pentru clipul video de promovare și că a vrut doar să-și ajute un prieten.

„Oameni buni, vreau să încep acest video prin a-mi cere iertare fraților noștri de peste Prut și, bineînțeles, țării mele, pentru care am datoria de patriot. M-a rugat un prieten la care am fost și acasă și a fost și la noi acasă, a fost și la nuntă la fratele meu, un prieten bun, și mi-a fost oarecum rușine de el. Și asta e cea mai mare greșeală a mea, că am fost naiv și am crezut prea mult în oameni. Nu aveam cum să șterg videoclipul mai repede, pentru că eu l-am postat seara, m-am pus să dorm, și următoarea zi când m-am trezit la amiază și am văzut ce a plouat peste mine, l-am șters imediat.

În legătură cu partea asta financiară, foarte mulți credeți că am luat bani. Nu am luat niciun ban. Dacă cineva vreodată are vreo dovadă că eu am luat vreun ban, îl rog frumos să o pună aici. Eu ar trebui să rămân la meseria mea de cântăreț, de ce sunt eu, nu să fac videoclipuri despre politică”, a spus Culiță Sterp pe TikTok.

V-aş ruga, înainte să comentați, să ascultați până la final, şi mai ales partea de la final! Dummezeu să fie cu voi la alegerile de Duminică şi să vă ajute să fie exact asa cum vreti voi ca de aia am postat video asta acum ca să aveti timp să il vedeti si sa luati decizia corecta! Vă multumesc pentru intelegere si imi cer scuze incă o data. Imi e rusine pentru toata sitiatia creata.

Cum l-a atacat Irina Rimes

Reacția acestuia vine după ce Irina Rimes l-a pus la zid și l-a acuzat că a luat bani pentru a promova un candidat.

„De obicei nu mă bag în politică, dar azi am vizionat un clip pe TikTok. Dragii mei colegi, ce înseamnă asta? De ce faceți asta? De ce? Mai mulți artiști din industria românească, care habar n-au cine este candidatul despre care vorbesc, fac filmulețe de susținere pentru acel candidat. Artiști din România, pentru Moldova. Nu este corect.

Eu de obicei nu mă bag în politică și nici acum nu o să mă bag în politică. Mesajul meu pe care vreau să îl transmit acum este de ordin civic. Ieșiți la vot! Nu vă spun pentru cine să votați. Dacă vă întrebați care este poziția mea, eu cred că fiecare om care se uită la filmulețul ăsta știe care este poziția mea, pentru că eu am niște valori. Știi foarte bine cu cine o să votez. Dar eu nu vă îndemn să votați cu un candidat anume. Eu vă îndemn să mergeți la vot. Așa că mergeți la vot pe 3 noiembrie.