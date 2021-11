Anamaria Prodan, planuri mari pe 1 decembrie 2021. A spus tot adevărul: ”Este partenerul meu”

Anamaria Prodan are planuri mari pentru acest sfârșit de an. Se va întâmpla chiar pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României. Ea a spus totul în direct, la TV.

Anamaria Prodan, planuri mari pe 1 decembrie 2021

Anamaria Prodan nu mai este doar impresară, ci va fi și patron de televiziune. Anunțul a fost făcut în direct, la postul de televiziune Realitatea Plus, deoarece trustul acesta urmează a se mări din data de 1 Decembrie cu două noi televiziuni, la care acționar va fi nimeni alta decât soția lui Laurențiu Reghecampf.

Este vorba despre două construcții de televiziune la care Anamaria Prodan va participa in mod activ. Astfel, pe 1 Decembrie, de Ziua Natională a Romaniei, familia Realitatea se mărește cu două noi televiziuni: Realitatea sportivă și Realitatea Star. La aceste două televiziuni, Anamaria este acționar la amandouă televiziunile, se va implica si in partea editorială, a fost anunțul de la Realitatea Plus.

Va fi patron de televiziune

Prezentă în platoul de televiziune Realitatea Plus, Anamaria Prodan a afirmat.

”E o provocare maximă, provin din randurile presei, ma întorc la prima dragoste si ma intorc numarul 1. Am crezut in integritatea presei și în puterea de a schimba, cred în oamenii tineri, în oamenii foarte bine pregătiți. Vreau să îi mulțumesc unui om foarte drag se numeste Paul Păcuraru, este partenerul meu, este un bărbat foarte deștept, din prima secundă am stiut ca gandim la fel ca vom pune baza celor două proiecte altfel. Va fi un canal de sport altfel decat ceea ce este acum. Numai ca noi o să strângem o echipă frumoasa, fară pata, fara telefoane care sună… Nu mă schimbă faptul ca sunt patron de televiziune”, a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan se consideră mai puternică ca oricând

Anamaria Prodan a traversat o perioadă dificilă, cel puțin în viața personală, însă impresara a afirmat că nu este ”la pământ” și nu este ”dărâmată” de faptul că soțul ei a anunțat divorțul și așteaptă un copil cu actuala sa iubită, Corina Caciuc.