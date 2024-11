CRBL e topit după iubita lui, Olga. Cum gestionează cei doi perioadele în care stau separați: ”Pentru că suntem amândoi pe o scenă, asta ne ajută să ne înțelegem reciproc carierele!” EXCLUSIV

Pe 1 noiembrie 2024, CRBL și frumoasa Olga Guțanu și-au făcut prima apariție oficială, în cuplu, la un eveniment monden din Capitală. Totul s-a petrecut la inaugurarea clinicii Derma Beauty din zona Floreasca din București, acolo unde jurnaliștii i-au surprins pe cei doi amorezi împreună. CRBL a vorbit cu reporterul Playtech Știri despre relația sa cu superbul manechin din Republica Moldova, refacerea după intervenția estetică suferită, precum și despre relația apropiată pe care o are cu fiica sa, Alessia.

CRBL nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști ai hip-hopului românesc din ultimii 25 de ani.

Celebrul cântăreț a fost surprins, recent, la lansarea unei clinici de înfrumusețare din zona Floreasca, unde a fost prezent la inaugurarea sucursalei, alături de iubita lui, Olga Guțanu.

Artistul se recuperează după operația de blerofastie pe care a suferit-o în urmă cu aproape două săptămâni.

Deja am văzut că multe femei, doamne, tot recomandă tot felul de tratamente, de recuperări. E interesant subiectul, nu știu nimic despre el, dar învăț și atunci nu pot să spun ”Nu!”. Mai vedem.”, a declarat Eduard Andreianu, exclusiv pentru Playtech Știri.

Nu îmi mai este frică, gata, am ințeles. Am învățat ca trebuie sa spun ”Nu știu!” și o să iau pas cu pas fiecare lucru.

”Am vreo 8-9 zile, sunt bine, nu m-a durut absolut nimic. A fost puțin mai greu când a trebuit să dorm pe spate. Un pic cu gheață, un pic cu medicamentația aferentă, dar sunt foarte bine, sunt ok.

Faimosul artist a declarat că s-a confruntat cu aceste mici probleme de natură estetică mai bine de două decenii, moștenindu-le de la tatăl său. Cu toate acestea, CRBL mărturisește că abia acum și-a făcut curaj să apeleze la bisturiu.

”Eu am asta de când sunt mic, aceste pungi de grăsime sub ochi și deasupra, acest exces de piele în jurul ochilor.

Uitându-mă la tatăl meu atâția ani de zile, am văzut că se agravează odată cu trecerea timpului. Era undeva în subconștient, mă deranja. Acum s-a întâmplat să fie și am zis ok, acum facem.”, a completat artistul.