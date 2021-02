Sumele colosale de bani pierdute de Șerban Huidu și Mihai Găinușă. Despărțirea încă îi costă

După ce prietenia dintre Șerban Huidu și Mihai Găinușă s-a stricat, cei doi au avut numai de pierdut. De mai bine de șapte ani de când s-au certat fiecare dintre ei pierde anual sume colosale de bani.

Cearta dintre Șerban Huidu și Mihai Găinușă, încă îi costă bani

În urma cu șapte ani cuplul de cârcotași se destrăma, între ei intervenind un scandal de proporții. Fiecare a luat-o pe drumul său la vremea respectivă. Șerban este în continuare la pupitrul emisiunii care i-a consacrat, iar Găinușă lucrează în radio.

După separarea celor doi realizatori TV se pare că Șerban Huidu a mers în pierdere din punct de vedere finaciar, conform cifrelor firmei sale de producție, ”Hodoronc Tronc Production”.

Când s-a despărțit de Găinușă, în 2014, afacerile i-au scăzut dramatic, de la 5,5 milioane de lei la doar 2,2. Totuși, în ultimii șase ani, Șerban Huidu a avut o cifră de afaceri care a depășit 13,5 milioane de lei, ultimul profit net declarat fiind de 400.000 de lei. Huidu avea în 2019 opt angajați și datorii de 1,1 milioane de lei pe firmă, scrie cancan.ro.

Huidu și Găinușa, mai săraci de când s-au certat

Găinușă, însă, și-a închis firma de producție ”Trosc Pleosc Production” încă din 2016, an în care a avut o cifră de afaceri de 13.400 de lei și un profit ”negativ” de 195.000 de lei. Asta în condițiile în care firma avea venituri de peste un million de lei, înainde de despărțirea de colegul său.

Găinușa ar fi încercat să se reorienteze din punct de vedere al afacerilor. Astfel că, omul de televiziune și-a achiziționat o pensiune la Cheia, însă fără succes în a produce bani. Aici a avut 41.000 de lei profit la o cifră de afaceri de 500.000 de lei, în anul 2019, conform sursei.

Anul trecut a fost, de asemenea, prost pentru turism, iar acum realizatorul tv a rămas la pasiunea lui radioul, unde realizează un matinal. În plus are și propriul canal de YouTube, unde are un număr destul de mic de abonați, doar câteva sute.

Huidu, apel către Găinușă

Șerban Huidu și Mihai Găinușă s-au certat, desi nu au spus cu exactitate care ar fi fost cauza ce a dus la destrămarea cuplului de cârcotași. La împlinirea a douăzeci de ani de „Cronica Cârcotașilor”, Huidu a declarat ca l-a sunat pe Găinușa să-i propună din nou o calaborare, însă, acesta nu ar fi răspuns apelului.