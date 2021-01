Șerban Huidu a făcut dezvăluiri despre relația lui cu fostul său coleg, Mihai Găinușă. Prezentatorul a povestit despre un episod dureros care a avut loc între cei doi foști colegi de platou. Ce a declarat vedeta TV într-un interviu?

Emisiunea „Cronica Cârcotașilor”, difuzată la Prima Tv, revine în forță, pe data de 3 februarie. Șerban Huidu a făcut câteva dezvăluiri într-un interviu acordat pentru Impact.ro, legate de relația lui cu fostul său coleg, Mihai Găinușă. Conform declarațiilor sale, Șerban ar fi încercat să refacă formula de început, însă, încercarea lui a rămas fără rezultat.

Anul acesta „Cronica Cârcotașilor”, una dintre cele mai longevive emisiuni TV, împlinește douăzeci de ani. Cu această ocazie Șerban Huidu l-ar fi contactat pe fostul său coleg de platou, Mihai Găinușă, pentru a-l invita să povestească pentru emisiunile speciale de 20 de ani. Doar că, fostul său coprezentator nu i-ar fi răspuns la telefon.

Șerban Huidu și Mihai Găinușă obișnuiau să aducă zâmbetul pe buze telespectatorilor, prin intermediul emisiunii pe care o prezentau împreună. Astăzi, prietenia lor nu doar că s-a rupt, dar s-a transformat și într-o mare dușmănie.

Cei doi au avut parte de o prietenie de mai bine de douăzeci de ani, ba mai mult, între ei există chiar un grad de rudenie prin alianță, cei doi fiind naș și fin.

Huidu a mai dezvăluit în cadrul interviului faptul că cei doi nu-și mai vorbesc din anul 2015 și a povestit care a fost cauza care a dus la destrămarea relației lor de prietenie.

”Anul acesta am făcut 20 de ani de ”Cronică”. În primul an, am fost singur. L-am sunat să vină să povestească pentru emisiunile speciale de 20 de ani. Nici nu mi-a răspuns la telefon. Nu mai vorbim din 2015 când, după un an de la plecarea din ”Cronica”, când bătusem palma sa revină în emisiune. În ziua în care era pregătit totul pentru filmarea promo-ului, Găinușă întârzia. Și erau zeci de oameni care îl așteptau. Îl sun: Mișule, unde ești? La Disneyland, am uitat să îți spun că nu mai revin!”.

”În vacanța de iarnă, am pregătit o nouă emisiune, total diferită de ”Cronica”. O veți vedea în curând. Deci, nu numai că nu ne-au dat afară de la Prima TV, ne-au dat și de lucru”, a mai spus Șerban Huidu în interviul acordat.