Veste excelentă pentru fanii emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, difuzată la Prima Tv. Emisiunea revine pe micile ecrane în curând. Când va fi difuzată prima ediție din sezonul cu numărul 43?

Emisiunea revine pe micile ecrane începând cu data de 3 februarie, de la ora 20:00, scrie paginademedia.ro. Așa cum deja fanii s-au obișnuit, emisiunea de divertisment „Cronica Cârcotașilor”, va fi difuzată în fiecare miercuri de la ora 20:00, pe postul de televiziune Prima Tv.

Se pare că, zvonurile cum că Șerban nu va mai fi prezentator au fost false. Șerban Huidu, Dezbrăcatu’ (Codruț Kegheș), Ioana Petric și „bebelușele” se întorc din vacanță și revin cu forțe proaspete pentru a-și binedispune telespectatorii, care așteaptă cu sufletul al gură reînceperea noii ediții. „Cronica Cârcotașilor” este una dintre cele mai îndrăgite emisiuni.

Totodată, se numără și printre cele mai longevive de la noi. Emisiunea debuta la televizor în urmă cu 20 de ani și îi avea ca prezentatori la vremea respectivă pe Șerban Huidu și Mihai Găinușă. Cei doi coprezentatori au adus multe zâmbete pe buzele telespectatorilor, timp de mai mulți ani, prin intermediul emisiunii pe care o prezentau împreună.

La un moment dat, însă, între cei doi au intervenit neînțelegerile, iar echipa s-a destrămat. Cel care a părăsit formatul a fost Mihai Găinușă. Acesta a fost înlocuit de Codruț Kegheș alias „Dezbrăcatu”. Din formatul actual face parte și fosta „Bebelușă”, Ioana Petric.

Șerban Huidu a făcut câteva dezvăluiri într-un interviu acordat pentru Impact.ro, legate de relația lui cu fostul său coleg, Mihai Găinușă. Conform declarațiilor sale, Șerban ar fi încercat să refacă formula de început, însă, încercarea lui a rămas fără rezultat.

”Anul acesta am făcut 20 de ani de ”Cronică”. În primul an, am fost singur. L-am sunat să vină să povestească pentru emisiunile speciale de 20 de ani. Nici nu mi-a răspuns la telefon. Nu mai vorbim din 2015 când, după un an de la plecarea din ”Cronica”, când bătusem palma sa revină în emisiune. În ziua în care era pregătit totul pentru filmarea promo-ului, Găinușă întârzia. Și erau zeci de oameni care îl așteptau. Îl sun: Mișule, unde ești? La Disneyland, am uitat să îți spun că nu mai revin!”.

”În vacanța de iarnă, am pregătit o nouă emisiune, total diferită de ”Cronica”. O veți vedea în curând. Deci, nu numai că nu ne-au dat afară de la Prima TV, ne-au dat și de lucru”, a mai spus Șerban Huidu în interviul acordat, conform sursei precizate.