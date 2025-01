Cine era Ilina Pârvu, concurenta de la Visuri la Cheie care a murit înainte de Bobotează. Ea și soțul ei făceau voluntariat într-un sat uitat de lume

O veste cutremurătoare a zguduit comunitatea din Albeștii de Argeș. Ilina Pârvu, mama a șase copii și fostă concurentă la emisiunea „Visuri la Cheie”, a murit la doar 35 de ani, lăsând în urmă o familie devastată de durere. Povestea familiei Pârvu, care în trecut a impresionat o țară întreagă prin dedicarea lor pentru binele comunității, s-a încheiat tragic înainte de Bobotează.

Ilina Pârvu și soțul ei, Constantin, erau cunoscuți pentru dedicarea lor față de comunitate. În urmă cu câțiva ani, cei doi au luat decizia curajoasă de a părăsi Bucureștiul și de a se stabili în satul Albeștii de Argeș, o localitate uitată de lume. Acolo, cei doi soți au început să facă voluntariat, oferind sprijin bătrânilor singuri și încercând să revitalizeze tradițiile locale.

În octombrie 2021, familia Pârvu a fost aleasă pentru a participa la emisiunea „Visuri la Cheie”, unde echipa a transformat complet locuința lor modestă. Cu ajutorul echipei, casa lor a devenit un loc primitor și cald, potrivit pentru familia numeroasă. Bucuria de a avea o locuință renovată părea să fie o răsplată pentru binele pe care îl făcuseră în comunitate.

„Când am văzut casa, am simțit că am primit o binecuvântare. E greu să găsești cuvintele potrivite când vezi cât de mult se poate schimba viața ta într-un timp atât de scurt,” spunea Constantin Pârvu cu lacrimi în ochi după dezvăluirea casei renovate.