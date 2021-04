Ștefan Borleanu a spus adevărul! De ce a renunțat concurentul Chefi la cuțite la studii

Ștefan Borleanu a fost onoratul câștigător al unui cuțit de aur în urma bucatelor aduse pe masa juraților ”Chefi la cuțite”. Cel care i-a oferit ”distincția” a fost chef Florin Dumitrescu. Tot în cadrul interviului pentru emisiunea gastronomică de la Antena 1 am aflat și povestea sa. A renunțat la studii pentru a deveni bucătar, iar tatăl său a fost dezamăgit de alegere.

Tânărul de 26 de ani a început studiile la Facultatea de Construcții, dar în anul trei a decis să pună punct deoarece nu se mai simțea atras de domeniu. Astfel, a decis să-și urmeze pasiunea, cum voia de la început, doar că a făcut un compromis de dragul părinților.

”Era prea grea. Eu m-am dus, în primul an de facultate a fost ok, al doilea an deja a început să fie greu, am avut niște proiecte mai complicate, iar deja în al treilea an nu am mai ținut pasul. Era o facultate la zi, nu am plătit. În anul trei am simțit că nu e ceea ce îmi place”, a spus Borleanu într-un interviu pentru Antena Stars.