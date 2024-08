Ștefan Bănică, victima unui fake news: „A apărut o informaţie cum că am avut un accident de maşină și sunt în stare gravă”

Nu este prima oară când pe rețelele de socializare circulă știri false, în care sunt implicate diferite vedete internaționale, sau autohtone. Cea mai recentă avea să-l trimită în spital, și în stare gravă, pe nimeni altul decât Ștefan Bănică, victima unui fake news, de altfel.

În ultimii ani au apărut pe rețelele de socializare, Fcebook, Instagram, etc., conturi false care nu fac altceva decât să împrăștie în spațiul public știri cu conotații false.

În unle ecazuri, cele mai ușoare, vedetele care apăreau în aceste știri erau implicate în incidnete minore.

Dar, în cazul altor știri, erau impicate în accidente tragice. Este și cazul celei mai recente știri false, iar protagonsitul a fost Ștefan Bănică, de altfel victima unui fake news.

Știrea inițială, cea care apărea ca fiind adevărată, anunța un accident pe drumul DN 10, pe ruta Buzău-Brașov, pe raza localității Cislau. Conform celor relatate de utilizatorul care publica știrea, Ștefan Bănică jr. era implicat în acest accident, și s-ar fi aflat „în stare foarte gravă” într-un spital din Buzău.

Dar, așa cum avea să relateze artistul, știrea se dovedea a fi una falsă, acesta scriind pe pagina sa de Facebook „De când m-am întors din vacanță, acum câteva zile, a apărut o informație în online cum că am avut un accident de mașină în jurul Buzăului și că sunt într-o stare gravă la spital!”

„Nu știam. Am aflat odată cu voi. Apoi am aflat cu stupoare că cineva sub anonimat suna la presă să vândă această “știre”!

Am primit multe telefoane și mesaje de îngrijorare de la cunoștințe, de la voi, fanii de pe Instagram si Facebook, în special în privat, să mă întrebe dacă sunt ok, dacă băiatul meu cel mic era în mașină, dacă mai pot susține spectacolele și concertele programate.

Bine că mama (în vârstă de 84 de ani) și familia mea erau cu mine când am citit baliverna. Îmi imaginez ce ar fi simțit mama dacă eu eram plecat și ar fi citit știrea…”, scrie artistul pe pagina de Facebook.