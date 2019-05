Ștefan Bănică Jr., atacat dur după ce a criticat PSD. „Pe vremea lui Băsescu, se lupta cu Veta!”

Ștefan Bănică Jr. a fost criticat de un deputat PSD, după ce artistul și-a exprimat în cadrul unui concert opinia față de guvernarea acestui partid. Cântărețul a fost luat în râs de deputat și i-a reproșat că ar fi trebuit să-și arate nemulțumirea și în perioada mandatului lui Traian Băsescu.

Evident, Băsescu a fost președintele României și ar trebui să înțeleagă toată lumea, o dată pentru totdeauna că în România, potrivit Constituției create după Revoluție, președintele guvernează țara de pe o poziție executivă cu mai puține atribuții decât ale Guvernului. Așa că e mult spus la noi că președintele guvernează. Mai degrabă ne reprezintă, dar administrația îi revine Guvernului.

Liviu Pleșoianu, deputat PSD, n-a fost însă interesat să scoată în evidență acest aspect, așa că s-a rezumat doar la criticarea lui Ștefan Bănică Jr., în ceea ce privește o replică de acum peste două luni.

Anul acesta, pe 7 martie, cu o zi înainte de Ziua Femeii, artistul a susținut încă o dată unul dintre bine cunoscutele sale concerte dedicate tuturor femeilor din România. Spectacolul a avut loc la Circul Metropolitan din București. În timpul concertului, înainte de piesa Vorbe-n vânt, Ștefan Bănică Jr. și-a exprimat deschis și clar opinia politică:

N-a fost o scăpare de moment. A fost o vorbă pe care a mai repetat-o pentru că aceasta este opinia cântărețului. A mai spus-o și în cadrul unui interviu pentru Pagina de Media:

„Aceasta este cea mai proastă Guvernare pe care a avut-o România în ultima sută de ani. Am mai spus asta și într-un concert și m-a citat toată lumea. Am spus-o pentru că am simțit, și e valabil și acum”, a declarat artistul.