Staţiunea de pe litoralul românesc care renaşte. Era o perlă pe timpul lui Ceauşescu, cum s-a transformat

Pentru turistul român, de dinainte de Decembrie 89, majoritatea stațiunilor de pe litoral erau locul de relaxare și distracție, atât câtă era. Printre ele, una se distingea major, fiind considerată una din cele mai frumoase stațiuni, cu lux și un hotel celebru, ce avea să apară și în comedia „Nea Mărin Miliardar”. Dacă nu v-ați dat seama, citiți mai departe și aflați care este staţiunea de pe litoralul românesc care renaşte, o perlă pe timpul lui Ceauşescu.

România lui Ceaușescu și perla litoralului de atunci

Turismul s-a dezvoltat din ce în ce mai mult în România începând cu anii 1930, când nucleele stațiunilor, caracterizate prin mici clădiri izolate, au fost extinse pentru a reproduce designul urban. Din anii 1930 până în anii 1960, s-au pus bazele turismului de masă.

În a doua jumătate a secolului al XX-lea litoralul românesc a cunoscut o dezvoltare masivă prin construirea a numeroase stațiuni. Aceste proiecte centralizate vizau integrarea zonelor de cazare, ținând cont de specificul peisagistic, de configurația litoralului, de traficul și infrastructura locală etc. Aceste complexe de stațiuni, bazate pe sistematizarea și planificarea terenurilor, au crescut capacitatea hotelieră. Fiecare dintre ele a avut propria identitate individuală și a găzduit noi tipuri de cazare turistică, în principal de agrement, recreere și tratament.

La ordinele date de Ceaușeswcu, litoralul românesc avea să fie remodelat complet, apărând mai multe stațiuni, printre care și cea care avea să fie considerată în acei ani perla litoralului, și anume stațiunea Olimp, care a fost finalizată în 1972 și deținea trei complexe hoteliere principale. Cel mai important, șa cum avea să se dovedească în timp relativ scurt, avea să fie complexul hotelier „Amfiteatru”, o capodoperă a arhitecturii socialiste românești. Din păcate, complexul, odată celebru și personaj în comedia „Nea Mărin Miliardar”, a intrat într-o stare avansată de degradare.

Olimp, staţiunea de pe litoralul românesc care renaşte

După ani de degradare și uitare, stațiunea Olimp a reintrat în atenția investitorilor, astfel că celebrul complex hotelier menționat anterior a trecut din proprietatea autorităților local către unul din cei mai cunoscuți investitori străini, Mohammad Murad, care prelua în 2017, conform Profit.ro, compexul de la Josef Goschy. În 2020, Mohammad Murad cu o investiție de peste 40 de milioane de euro, redeschidea fosta perlă hotelieră din stațiunea Olimp, sub o altă denumire, Phoenicia Blue View Resort.

Acesta a fost un prim pas spre renașterea acestei stațiuni, iar astăzi, conform anumitor informații, se vorbește de investiții de aproximativ 100 de milioane de euro, mai ales în zona de imobiliare, în zona hotelieră, în încercarea de a pune umărul la staţiunea de pe litoralul românesc care renaşte:

„În ansamblu, în Olimp se va depăşi în următorii ani borna de 100 de milioane de euro investite în proiecte noi, marea lor majoritate integrate, cu multiple facilităţi”, estimează Maria Andrei de la SVN România.

Peste 100 de milioane de euro în proiecte în Olimp

Conform datelor din piața locală, sunt cel puțin doi dezvoltatori importanți care anunță demararea unor proiecte mari, investițiile, așa cum precizam, ridicându-se la pe puțin 100 de milioane de euro. Conform celor de la BusinnesMagazin, este vorba de Galileo Olimp Resort & Residences și Novum Business Invest. În cazul primului grup de dezvoltatori, se vorbește de construcția unor resorturi de lux în zonă, care-și propun „crearea şi dezvoltarea de facilităţi şi servicii turistice operaţionale 365 de zile pe an”:

„Olimp are un potenţial foarte mare de dezvoltare, de a deveni o zonă atractivă nu doar în sezonul estival, ci pe tot parcursul anului. Implicarea noastră în zonă nu se limitează la construcţia de reşedinţe de marcă operate în regim hotelier, ci este mai degrabă orientată în jurul creării unui adevărat ecosistem ce poate oferi experienţe şi servicii turistice de calitate tot anul, nu doar în sezon. «Litoral 4 sezoane» este un concept iniţiat de Certion, iar prin crearea şi dezvoltarea de facilităţi şi servicii turistice operaţionale 365 de zile pe an, întreaga zonă are potenţialul de a deveni atractivă şi în extrasezon”, explică Bogdan Căruntu, director de creaţie şi partener la Certion, conform businessmagazine.ro.

De cealaltă parte, Novum Business Invest deține un resort de lux apărut în ultimii ani, „Novum by the Sea”, tot în Olimp, staţiunea de pe litoralul românesc care renaşte, și care are patru stele. Complexul are 160 de apartamente, iar prețul de cazare pleacă de la 870 de lei pentru două nopți, și poate ajunge până la peste 2.700 de lei.

Concluzie

Investițiile masive din ultimii patru-cinci ani, cel puțin, au readus pe harta turistică stațiunea Olimp și putem vedea cum staţiunea de pe litoralul românesc renaşte ca „Pasărea Phoenix”, din propria-i cenușă. Nu este exclus ca în curând, odată cu aceste investiții majore, stațiunea Olimp să devină un concurent important cu cealaltă stațiune de lux, Mamaia.