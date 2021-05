Starlin și Sorin, desființați la Survivor România. Războicii, uniți: ‘Cei cu multe fețe sunt afară. Binele învinge răul’

Starlin și Sorin au fost desființați în consiliul din această seară. Ediția de azi, 29 mai, a fost una cu siguranță pe care telespectatorii au urmărit-o cu sufletul la gură. Ce au spus cei rămași în competiție despre foștii coechipieri?

Emoții uriașe pentru fanii Survivor România 2021. Ediția de azi a surprins cu o serie de mărturii incredibile. Fanii foștilor concurenți care au fost eliminați sau au părăsit competiția din motive medicale sunt șocați de declarațiile unor Războinici.

Moderatorul emisiunii a subliniat echilibrul la care au reușit albaștri să ajungă, i-a felicitat pentru aceasta, ulterior i-a luat la întrebări. Majoritatea au dat vina pe ultimii plecați care făceau valuri inutile în echipă.

Iată că cei mai vocali și transparenți au fost de această dacă Albert și Adelina, care au mărturisit că unitatea de acum îi ajută să se gândească la prietenii durabile după terminarea show-ului din Republica Dominicană. Deși nu au înregistrat o reușită în teren în această seară, se duc la culcare cu gânduri bune și cu speranța ca următoarele jocuri să-i prindă mai norocoși.

“Mă așteptam la momentul ăsta și ne-am pregătit cu toții. Am analizat totul și ne-am așteptat la tot ce se întâmplă. Nu trebuie să facem o tragedie din astea, nu s-a rupt nimic în echipă. La noi nu s-a legat la final. Nu e vorba de vreun conflict, ci de final. Suntem și mai buni în camp, dăm un randament mai bun. Vreau să mergem cu Dumnezeu înainte și să nu stricăm ceea ce avem acum. Ne-au trebuit cinci luni și 20 de războinici care să vină în show pentru ca noi să ajungem la liniștea asta”

Albert

“Am încercat să-i cunosc pe toți și am pus întrebări. Cine sunt, ce-și doresc, să văd cum gândesc ei toți, iar mai apoi mi-am făcut niște impresii, dar nu am vrut să le împărtășesc atunci. Am vrut să ajut cu ce am putut eu pentru ca forța binelui să învingă forța răului. Cei cu multe fețe sutn afară. Treaba asta nu ajută niciodată o echipă nici pe traseu, nici în echipă. Ce am reușit să avem noi e special. Ne vom aminti cu drag că am reușit în cinci oameni să facem niște lucruri mărețe”

Adelina