Culiță Sterp și-a luat adio de la competiția Survivor România și a hotărât să se întoarcă la iubita sa. Artistul a lăsat câțiva colegi în lacrimi și cu părere de rău pentru că a decis să plece la jumătatea show-ului. Ce s-a întâmplat la ultima întâlnire cu coechipierii?

Cunoscutul Culiță Sterp a decis să părăsească celebrul show sportiv după ce a fost descalificat în ediția de ieri. De asemenea, starea psihică nu-l mai ajuta deloc. Acesta devenise recalcitrant, mereu cu gândul la casă și la starea de sănătate a iubitei sale gravide.

Iată că zvonurile au fost adevărate, iar manelistul a hotărât să plece pentru a fi alături de partenera sa în cel mai important moment din viața lor. Telespectatorii sunt pe o parte dezamăgiți de alegerea cântărețului, dar pe alta bucuroși pentru evenimentul uriaș ce urmează să se petreacă în familia acestuia. Ștefan Ciuculescu a fost coechipierul care a început să plângă teribil la plecarea acestuia.

Războinicul e mândru de tot ce a reușit să dovedească și fericit de lecțiile pe care le-a cules din această experiență unică pe care a trăit-o preț de aproape jumătate de an: „Am ajuns până aici, m-am surprins și pe mine și pe toată lumea care mă susține.

Din păcate, nu mai pot continua pentru că se apropie momentul în care devin tătic și trebuie să fiu alături de Daniela. O visam în fiecare noapte în utlima vreme și mă simt vinovat. M-am gândit să fac varianta asta, chiar și la nominalizare mă cert, nu mai pot. Asta a fost experiența vieții mele, m-a învățat foarte multe și m-a făcut să apreciez to ce am acasă și oamenii de lângă mine, în special familia mea.”

„Totul se întâmplă din cauza factorilor. Dacă nu eram aici și eram acasă nu reacționam așa. Eu dau mâna cu toată lumea, nu există să nu rămân prieten. Se întâmplă totul de la foame, de dor de casă, dar foamea scoate ce e mai rău din tine. Toate lucrurile ajung să te deranjeze. Mă bucur că am cunoscut oameni minunați aici, cei care au plecat, dar și cei care au rămas. Nu m-am certat cu nimeni, am avut doar câteva discuții cu câteva fete. Mă bucur că i-am cunoscut pe toți, Războinici și Faimoși. Dintre toți de aici tu (n.r. Sebastian) ai sufletul cel mai bun. Vorbești rău, dar tu nu ești băiat bun. Nu vreau ca oamenii de acasă să mă judece. Nu am gânduri decât să ajung sănătos acasă, să-mi văd iubita și copilașul care să se nască sănătos și să-mi reiau viața. Vreau să fiu un om schimbat pentru toată viața, nu doar pe termen scurt. Cel mai dor o să-mi fie de mare și nisip”

Culiță Sterp (Sursa: Suvrivor România 2021)