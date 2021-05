Cine este Faimoasa de la Survivor cu care s-a întors Cucu pe avion. Imaginea care i-a uimit pe fanii artistului 

Cucu a sosit în România. Solistul de la Noaptea Târziu a fost eliminat de la Survivor România după ce a fost nominalizat de către Zanni, favoritul publicului de la Faimoși. Surpriza a venit abia pe aeroport. Cu cine s-a întâlnit artistul.

Săptămâna trecută, Faimoșii au avut parte de un Consiliu de eliminare tranșant. Cu Sebastian Chitoșcă și Ștefan Ciuculescu propuși să plece din concurs, nimeni nu se aștepta ca Zanni să-l voteze pe Cucu și acesta să părăsească înlăcrimat competiția din Republica Dominicană.

Cu ochii în lacrimi, cântărețul și-a luat rămas bun de la coechipierii săi, asigurându-l pe Zanni că nu-i poartă resentimente pentru faptul că l-a votat pentru eliminare:

„Mă bucur că am stat cu acești oameni frumoși timp de o lună. Îmi pare rău că nu am reușit să ajung până spre final. Probabil aveam mai multe șasnse să vin de la început. Atât am rezistat, mă bucur că v-am cunoscut. Îmi pare rău că în punctul ăsta important trebuie să vă părăsesc.

După un zbor lung și obositor, Cucu s-a întors înapoi în țară, spre bucuria familiei și apropiaților care l-au așteptat cu sufletul la gură la aeroport. Emoționat că a venit acasă, fostul Faimos nu a putut articula foarte multe cuvinte, iar primele declarații de la revenirea sa au fost postate pe contul său de Instagram.

Ceea ce fanii au remarcat a fost fotografia pe care solistul de la Noaptea Târziu a urcat-o pe contul său de Instagram. Cucu a călătorit, pe avion, cu o altă membră a echipei Faimoșilor de la Survivor Turcia.

„Mi-am facut multi prieteni la @survivorromania.oficial , de la colegi, adversari, echipa de productie, localnicii din Dominicana!! Dar cel mai tare e faptul ca la plecare m-am cunoscut cu @merveaydin94 , ea fiind concurenta la SURVIVOR TURCIA, ea a fost tot in echipa FAIMOSILOR 🔴 si ulterior a fost si in echipa RAZBOINICILOR 🔵! Ma foarte bucur ca ne-am cunoscut si abia astept sa ne revedem!! See you soo!”, a scris Cucu pe Instagram.