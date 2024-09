Sportivă găsită moartă în apartamentul său. Pilar Victoria avea doar 28 de ani

O nouă zi, o nouă veste șoc în sportul mondial. Pilar Marie Victoria Lopez, vedeta de volei portoricană în vârstă de 28 de ani, a fost găsită moartă joi în apartamentul său din Bursa, Turcia. În acest moment, conform presei turce, este o anchetă în desfășurare pentru a afla cauzele decesului.

Este mare doliu în lumea sportului mondial! Pilar Marie Victoria Lopez, care se alăturase recent echipei Nilufer Belediyespor, o echipă din Sultanlar Ligi, nu s-a prezentat la antrenamentul programat al echipei, ceea ce a determinat coechipierele și oficialii să o caute.

Îngrijorările au apărut atunci când Lopez, care a fost întotdeauna punctuală și devotată echipei sale, nu a participat la sesiunea de antrenamen

t. Tragedia a lăsat comunitatea sportivă și fanii ei în mare suferință.

Coechipierii ei și oficialii clubului au încercat să dea de ea la telefon, dar nu a răspuns. Temându-se de ce este mai rău, oficialii au decis să îi viziteze apartamentul din Besevler Mahallesi, Bursa.

După ce au intrat în casa ei cu ajutorul unui lăcătuș, aceștia au descoperit-o pe Lopez în patul ei. Personalul medical a sosit la scurt timp și a confirmat că aceasta a decedat.

Managerul clubului Nilufer Belediyespor, Kenan Dastan, care a făcut parte din grupul care a intrat în casa ei, a declarat:

„Am încercat să o sunăm de mai multe ori, dar când nu am putut da de ea, am mers la apartamentul ei. Am găsit-o fără viață în patul ei. Este o pierdere devastatoare pentru noi toți.”