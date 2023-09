Soțul Andei Adam are rol principal negativ în Miami Bici 2. Codin Maticiuc: “Trebuie să muncească” VIDEO EXCLUSIV

Deja s-a aflat că, în curând, va veni pe micile ecrane Miami Bici 2, cel mai scump și așteptat film al toamnei și va intra în cinematografe pe 24 noiembrie. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Codin Maticiuc ne-a spus cum a ajuns să joace în Miami Bici 2 soțul Andei Adam și cum s-a descurcat la filmări, Joseph Adam interpretând unul dintre personajele principale negative.

Toamna asta va fi una plină de producții cinematografice, autohtone, sau străine. Dar, unul din cele mai aștetpate filme românești, fără doar și poate, este Miami Bici 2.

Alături de Codin Maticiuc și Matei Dima, din distribuție mai fac parte Florin Răducioiu, Ilie Dumitrescu, o vedetă de la Hollywood, George Piștereanu, Adina Galupa, și soțul Andei Adam, Joseph Adam, restul distribuției urmând să fie anunțată.

Pe lângă producția acestei pelicule, Codin Maticiuc poate fi urmărit pe micul ecran la Pro TV, în fiecare luni seara, de la 20.30 în serialul Clanul, unde îl interpretează pe Iulică.

Majoritatea filmărilor pentru noua producție au avut loc în America, unde a avut loc și castingul, tocmai pentru ca echipa care s-a deplasat în Los Angeles să nu fie mare și implicit costurile.

Excepție a făcut doar soțul Andei Adam, Joseph Adam, care a dat castingul în România și a venit separat la filmările de peste ocean.

Playtech Știri: Anda Adam și soțul ei au mai jucat în Miami Bici 2?

Playtech Știri: Cum te-ai gândit la soțul Andei Adam pentru acest film?

Playtech Știri: Și a venit separat.

Având rolul unuia din personajele principale negative în episodul doi din aventura americană, Joseph Adam, spune Codin Maticiuc, va trebui să muncească mai mult, dacă-și dorește să facă o carieră din asta:

Playtech Știri: Cum a fost prima experiență a lui pe platourile de filmare? Poți să evaluezi dacă și-a făcut treaba bine sau trebuie să mai muncească?

Codin Maticiuc: Sută la sută mai trebuie să mai muncească, pentru că toți trebuie să muncim. Eu simt că și acum mai am de muncit, de acumulat, dar simt că efectiv dacă făcusem, că am făcut cursuri de actorie, am jucat într-un număr de filme, am simțit că mi-am definitivat cursul de la Clanul.

Adică sută la sută trebuie să mai muncească, dar a fost foarte ok, adică se vedea că a mai făcut niște cursuri și noi am fost acolo și regizorul a lucrat cu el în plus în perioadele de off și a fost foarte bine. Dar, dacă vrea să facă carieră din asta, trebuie să muncească.