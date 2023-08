Ce pagube a făcut tornada la filmările pentru Miami Bici 2 din America. Codin Maticiuc: “A fost îngrozitor. Aveam cu noi o vedetă de la Hollywood” EXCLUSIV VIDEO

Miami Bici 2 este în post producție, iar Codin Maticiuc anunță că pe 24 noiembrie filmul va intra în cinematografe. După succesul comediei Miami Bici, cea de-a doua parte urmează aceeași linie, fiind filmată în America, având în distribuție și o vedetă de la Hollywood, dar și legende din fotbalul românesc, precum Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu. Dsitribuiția peliculei este una de excepție, dar deocamdată Maticiuc o păstrează secretă. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, actorul a dezvăluit câteva peripeții de care a avut parte în America, la filmări: o tornadă care le-a făcut pagube și un homeless cu care s-au trezit în casă. Actorul revine în această toamnă la Pro, în cel de-al treilea sezon din Clanul.

Ce pagube a făcut tornada la filmările pentru Miami Bici 2 din America

Codin Maticiuc reușește în toamna asta să fie pe micul ecran, la Pro TV, din 11 septembrie, de la 20.30 când începe Clanul, dar și pe marele ecran în Miami Bici 2 alături de Matei Dima alias Bromania.

Ați avut peripeții la filmările Miami Bici 2 din America?

Am fost într-adevăr, am filmat. De data asta predominant a fost în Los Angeles, am stat mult mai mult în Los Angeles, dar am filmat Miami Bici 2 în Miami, Los Angeles, Vegas. Filmările s-au terminat de mult, suntem în post producție și lucrăm destul de mult la treaba asta, pentru că ne dorim ca în 24 noiembrie să intre în cinematografe. A fost îngrozitor de greu, a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată în viața mea, cel puțin din punct de vedere al filmărilor. Filmările la Los Angeles în general sunt mult mai greu de realizat, vorbim de statul California față de statul Florida în care am filmat data trecută.

Codin Maticiuc: “Am avut efectiv o tornadă, am văzut cum pleacă corturile, a fost îngrozitor”

Statul California este un sindicat foarte puternic, acest saga, toată lumea este în sindicatul actorilor, al producătorilor, al regizorilor și e foarte greu de lucrat cu sindicatele. Florida era un free to work state, un stat care nu era organizat în sindicate și contractele sunau altfel, a fost îngrozitor de greu. Am lucrat cu niște nume mari, am lucrat cu niște actori cu niște pretenții, cu niște lucruri îngrozitoare. A fost foarte greu, până și o tornadă am avut într-o zi de filmare, care ne-a luat baza pe sus, adică până la nivelul ăla. Am avut efectiv o tornadă, am văzut cum pleacă corturile, a fost îngrozitor.

Ați avut pagube.

Sigur, ni s-a întâmplat tot ce se putea întâmpla într-un univers de 3-4 săptămâni cât am filmat acolo. Inclusiv până la faptul că, la un moment dat, a intrat cineva peste noi în casă. Efectiv la propriu, a intrat un băiat, cred că nu era un hoț, simțim că era un homeless de pe stradă, care efectiv a reușit să intre și a pătruns pe un geam și a început să țipe Bro la el, mă rog, am avut tot felul de peripeții.

Codin Maticiuc: “Aveam cu noi o vedetă de la Hollywood, pe care efectiv am încercat să o protejăm”

Revin la tornadă. Poți să estimezi la ce valoare se ridică pagubele?

Pagubele nu au fost foarte mari, cred că au fost undeva până în 10.000 de dolari, nu a fost nimic din cele grave. Aveam cu noi o vedetă de la Hollywood, pe care efectiv am încercat să o protejăm, am avut un rolls – royce și aveam 3 camere din cele mai scumpe. Astea 3 au fost neatinse. Că noi când am văzut că pleacă aia, toată lumea să sară pe ăștia, dacă murim noi, nu e problemă. Nu au fost foarte mari, dar am murit un pic pe interior.

Ilie Dumitrescu și Florin Răducioiu joacă în Miami Bici 2

Poți să ne dai câteva nume care vor fi cap de afiș în acest film?

Codin Maticiuc și Matei Dima, restul o să le vedeți. Le-am ținut surpriză. Aș putea să vă spun totuși că avem o apariție extraordinar de mișto: Ilie Dumitrescu cu Florin Răducioiu. Asta pot să vă zic.

Codin Maticiuc: “Pelicanul pune probleme clanului”

Să revenim la treaba la Clanul, sezonul 3. Care este atmosfera pe platourile de filmare?

Una foarte bună, mai ales că, în sfârșit, ni s-a făcut dreptate și Pelicanul și Iulică sunt în prim plan și în centrul atenției, așa cum trebuia să fie de la început, Clanul ăsta era despre noi, dar lumea nu s-a gândit, că Tătuțu, că nu știu ce, niciun Tătuțu. Clanul este Pelicanul și Iulică și ne-am făcut clanul nostru, cum trebuia să îl avem de la început, se numește peliclanul și peliclanul pune probleme clanului.

Ai avut nevoie de mai multe repetiții la anumite scene?

Nevoie de repetiții tot timpul simțim eu și George că avem, pentru că avem foarte mult text și simțim nevoia să repetăm. Chiar acum câteva zile, am hotărât împreună cu George Ivașcu să mergem să repetăm pentru că urmau 2 zile grele. Am zis să ne vedem vineri seară să repetăm, fiecare învățase separat textul. Unde să ne vedem? George Ivașcu stă pe undeva prin centru și am zis să ne vedem la Cărturești, în spate este o cârciumă. Și uite că Pelicanul și Iulică și-au făcut apariția la Cărturești, a fost o apariție extraordinară, nu se așteptau să ne vadă pe noi, care împreună nu am citit decât cărți de joc și acolo ne-am făcut treaba, am învățat și am găsit niște chestii foarte drăguțe. O să vedeți. Se întâmplă chestii bune.

