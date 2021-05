Ce avere are Matei Dima, de fapt. BRomania învârte banii cu lopata VIDEO

Celebrul blogger român care a învățat meserie peste ocean s-a îmbogățit. Acum s-a aflat ce avere are Matei Dima, de fapt. Și se pare că BRomania învârte banii cu lopata, conform ultimelor cifre pe care afacerile lui le-au înregistrat.

Tânărul vlogger în vârstă de 33 de ani a reușit o performanță greu de egalat de către tinerii din România. Acesta ar fi reușit să facă primul milion din afacerile pe care le are. Pe lângă activitatea lui online, Matei Dima este și actor, dar și regizor.

Una dintre firmele cu care prestează activitate este BroBiz Cudetoate SRL, înregistrată în 2015 în Eforie Nord. La ultimul bilanț de pe site-ul Ministerului Finanțelor în 2020, date publicate pentru anul 2019, BRomania a avut o cifră de afaceri de 1,610 milioane lei și un profit net de 981.000 lei. Compania are 1 angajat și datorii de 1,4 milioane lei.

Pe lângă această firmă, tânărul de 33 de ani mai este și asociat și managing partner la Mainstage Agency SRL. Agenția aceasta de publicitate este deținută alături de Bogdan Buta (Untold SRL) și Răzvan Munteanu (soțul Deliei Matache). După 2 ani de la înființare, are o cifră de afaceri de 5,13 milioane lei, un profit negativ de 825.000 lei pe anul 2019 și datorii de 3,26 milioane lei.

BRomania este unul dintre cei mai cunoscuți români de pe rețelele Facebook, Instagram, Youtube. Acesta a învățat în America să facă videoclipuri virale și, la întoarcerea în România, s-a bucurat de succes. A lucrat cu vedete internaționale precum Tamala Jones (Castle), Neil Brown Jr (Walking Dead), Robert Richard (Jurnalele Vampirilor) sau Lamorne Morris (New Girl), informează wowbiz.ro.

Tânărul BRomania a absolvit Facultatea de Teatru. Este specializat în actorie și regie la o universitate din Iowa. A mai obținut o bursă la New York Film Academy din Los Angeles, unde a obținut un master în regie. În România a mai regizat clipuri video pentru artiști ca Inna sau Antonia. A regizat serialul ”L-A Seral” de pe YouTube și 2 lung-metraje: ”5Gang: un altfel de Crăciun” și ”Miami Bici”, ambele finanțate cu bani de la stat.

„Dacă ai mixa, să zicem că ești și youtuber, și faci bani și din Youtube, dacă faci și câteva campanii bune pe an, cred că poți să faci peste 150.000 de euro pe an, dar cheltuielile sunt foarte mari. Adică oamenii să nu înțeleagă că suma asta îți intră ție într-un buzunar și poți să-ți iei un apartament pe an.

Pentru că, de exemplu, la mine cheltuielile sunt imense. Am o echipă, am editor, am echipament. Mă rog, la mine nu pot să dau un exemplu foarte mare, pentru că eu am avut norocul să încep să fac lucrurile la altă scară, ca să zic așa. Adică pot să fac o serie întreagă pe care o filmez în câteva zile- „La seral, care a avut succes pe net, m-am băgat în filme ”, a spus BRomania, care a fost prins drogat la volan acum câteva luni.