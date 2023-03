Codin Maticiuc pleacă în America pentru „Miami Bici 2”. Ce plan are vedeta VIDEO EXCLUSIV

Codin Maticiuc și George Ivașcu sunt primii actori care au terminat filmarile pentru cel de-al doilea sezon din „Clanul”, serial difuzat în fiecare duminică, de la ora 20.00, la Pro TV. Teoretic, și-a eliberat programul, practic se pregătește să decoleze spre Los Angeles, unde va fi adevărata desfășurare de forțe pentru „Miami Bici 2”, peliculă în care este și actor, dar și producător. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Codin Maticiuc ne-a povestit ce cadou a primit pe platourile de filmare de la „Clanul”, cum se înțelege cu Pelicanul alias George Ivașcu, dar și care este bugetul alocat pentru filmările peliculei în America.

Codin Maticiuc va filma în America pentru „Miami Bici 2”. Cine îl va însoți

Codin Maticiuc ne-a spus că va rămâne în America o lună și jumătate, fapt ce nu îi este deloc pe plac partenerei sale de viață, Ana Pandeli, care va rămâne acasă cu ambele fete, mezina, Ilinca, având doar 5 luni.

Actorul a fost prezent zilele trecute la Mobu, eveniment care anunță prima ediție a celui mai mare târg de artă contemporană din România, care va avea loc pe 19-28 mai, la Romaero Băneasa.

Playtech: Ești în pauză de filmări la serialul „Clanul”?

Nu, eu am terminat ultimul episod, episodul 13 din al doilea sezon. Eu și Pelicanul am primit și două torturi, pentru că dacă am primit tot sezonul numai torturi, iată că, la final, am primit și două torturi. Eu și Pelicanul am terminat efectiv sezonul doi. Adică ăia filmează, săracii, în continuare! M-am întâlnit cu Theo aseară, era distrusă, Elvira mi-a zis că a avut ieri greu, că mâine are și mai greu, dar noi, eu și Ivașcu, v-am pupat.

Playtech: Ați intrat în vacanță?

Normal, Iulică și Pelicanul sunt doi băieți vrednici, care, iată, că și-au făcut din nou treaba înaintea tuturor și sper să aprecieze toată lumea din Pro TV. Vă salut!

Codin Maticiuc: „Eu și George Ivașcu ne-am cunoscut la casting”

Playtech: Tu și George Ivașcu sunteți și prieteni?

Am devenit ușor, ușor. Nu ne cunoșteam înainte. Nu eram prieteni înainte. Ne-am cunoscut practic la casting când au început să facă împerecherile să zicem așa și ne-am împrietenit într-adevăr. Chiar simt o prietenie cu George, avem tot felul de glume acolo, ne facem tot felul de farse, simt că s-a creat o prietenie acolo și cred că va crește din ce în ce mai mult.

Playtech: A existat vreo scenă în acest sezon care a fost mai complicată, care te-a pus în dificultate?

În acest sezon am avut primele episoade atunci când eu sunt încă răpit de Tătuțu să zicem așa, sunt ținut ostatic de Tătuțu și de ai lui, sunt terorizat de el și plâng foarte mult. Am și plâns pe bune la scenele alea. E prima dată când am reușit treaba asta.

Playtech: La ce te-ai gândit ca să ai lacrimi?

Depinde de fiecare actor. Sunt unii care o fac pur și simplu, nu se gândesc la nimic, au un fel de tehnică, un mecanism fizic efectiv prin care reușesc să plângă. Eu nu, mă duc în anumite stări, amintiri. De multe ori caut amintiri similare, dacă acolo sunt într-o situație în care simt că-mi pierd viața, mă gândesc la momente în care am simțit asta sau când am simțit asta pentru cei dragi, adică încerc să caut evenimente similare din viața mea care m-au făcut să plâng. Și dacă reușesc, atunci e magia.

Playtech: Cum a făcut față Theo Rose filmărilor având în vedere că este însărcinată? Mă refer la energie, spontaneitate.

Ea face față în primul rând cu bluze largi. Din punctul de vedere al energiei și al spontaneității, cred că nu și le-a pierdut, oricum e greu să spun, pentru că nu o văd niciodată la filmare, eu nu am avut în acest sezon o scenă comună cu ea. Eu o văd mai mult în off-ul filmărilor și pare foarte ok.

Playtech: Când pleci în America să continuați filmările pentru Miami Bici 2?

Cinstit îți spun: nu știu, marți am avionul, dar se poate schimba treaba asta. Nu știu încă sută la sută acum, în curând. Marți am avionul, dar pot să schimb și la nivelul să mai împingem o lună.

Codin Maticiuc va pleca în America fără familie

Playtech: Ce ar produce acest decalaj în programul de filmări pentru Miami Bici 2?

Sunt anumite chestii care țin de producție, anumiți actori pe care îi dorim și de anumite locații pe care ni le dorim neapărat și programul de filmare de acolo. Anul acesta suntem în Los Angeles, suntem setați pe Los Angeles.

Playtech: Vei pleca în America și cu fetele tale?

Nu, sunt prea mici. Smaranda e la grădiniță, eu stau acolo totuși o lună jumate minim, Ilinca are 5 luni. E prea grea călătoria dus și întors.

Playtech: Ziceam doar să fii aproape de ele.

Mi-ar plăcea, mai ales Smaranda cu care pot interacționa și cu care pot face lucruri, dar dacă nu exista Ilinca sigur ar fi venit Smaranda cu mama ei, cu Ana, veneau pe acolo o lună jumate, mai mergeau la Disney, mai făceau ceva. Se pare că nu.

Playtech: Dar Ana ce zice că vei lipsi atât de mult de acasă?

Este foarte fericită, se bucură foarte mult de treaba asta, mă încurajează. Nu! Urăște treaba asta!

Playtech: Deci este fericită că ai proiect, dar nu-i convine că lipsești de acasă.

E atât de supărată pe treaba asta că plec, cred că nu mai e fericită nici că am proiect.

Ce buget are filmul „Miami Bici 2”

Playtech: Legat de „Miami Bici 2”, îmi poți spune la cât se ridică bugetul pentru filmări, deplasări. Mă gândesc că sunt costuri destul de mari având în vedere că sunt filmări în America.

Da, într-adevăr, și în funcție de actori și de anumite lucruri, de asta stăteam să ne gândim, noi suntem la un minim de un milion și jumătate de euro. Iar depinde de actori și de marketingul pe care ni-l dorim, putem să ajungem la două sau la două și jumătate. Aici depinde foarte mult de niște decizii pe care le luăm acum.

Playtech: Ne poți da niște nume, pe cine vom vedea pe marele ecran? Ce actori vă doriți în această producție?

La actori nu aș vrea să dau nume, pentru că ne chinuim atât de tare, încât simt că de câte ori aș zice ceva, ăla nu s-ar mai semna, nu s-ar mai întâmpla. Și cresc și așteptările. O să filmăm în toate locurile iconice din Los Angeles de la Hollywood Sign, Santa Monica Pier, Venice Beach, Muscle Beach și așa mai departe. Avem și niște colaborări cu niște români efectiv niște legende, atât pot să vă spun!