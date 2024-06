Soțul Ancăi Molnar, un nou mesaj sfâșietor. Durere imensă, ce a postat pe rețelele de socializare

Este doliu, durere și lacrimi în familia tinerei Anca Molnar, plecată din această lume mult prea devreme. S-a stins din viață la doar 35 de ani, după o luptă grea cu o boală devastatoare. La 24 de ore de la deces, soțul Ancăi Molnara publicat un nou mesaj sfâșietor. Este durere imensă în familia tinerei, iar ceea ce a postat pe rețelele de socializare soțul acesteia a devenit viral.

După aproape un an de lutpă cu boala, tratamente și mesaje disperate din partea familie, pentru a o ajuta, la doar 35 de ani, Anca Molnar a pierdut această luptă.

În cursul zilei de 11 iunie, familia anunța pe rețelele de socializare decesul tinerei:

Atât familia, prietenii și apropiații tinerei Anca Molnar sunt în doliu, iar drama este cu atât mai mare, cu cât a plecat mult prea devreme din această lume.

Cu durere și lacrimi, soțul Ancăi Molnar a publicat un nou mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare, iar reacțiile au fost pe măsura mesajului emoționant.

Parcă prevestitor, Anca Molnar avea să lase un ultim mesajul de adio pe rețelele de socializare, dar nu lipsit de emoție, dramatism și lacrimi:

”Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o alta lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele…

Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața și zâmbetul meu sa va rămână mărturie că am trăit-o din plin. Mi-am dorit de atâtea ori sa iau telefonul în mână pentru ultima dată și sa va las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin!

Eu, Anca Molnar am plecat…Acasă. Dar de acolo, voi continua sa va veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când, am sa va fac cu ochiul!”, este mesajul apărut pe profilul Ancăi Molnar.”