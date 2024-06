Ce a scris Anca Molnar în mesajul de adio. Ultimele sale cuvinte sunt sfâșietoare VIDEO

Make-up artistul vedetelor din România, Anca Molnar, a murit, marți, 11 iunie 2024, la vârsta de 35 de ani. Tânăra din Timișoara s-a luptat cu o boală grea, cancerul, însă a pierdut bătălia. Aceasta a lăsat un mesaj de adio cutremurător, prin care și-a arătat recunoștința pentru tot ce a trăit și i-a îndemnat pe cei dragi să nu o uite.

După moartea Ancăi Molnar, familia a publicat pe rețelele sociale mesajul ei de adio. După lupta cu cancerul, tânăra de doar 35 de ani a pierdut lupta în fața bolii nemiloase, iar acum, așa cum chiar ea a precizat în mesajul de adio, a plecat „acasă”, într-un loc mai bun.

”Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o alta lume.

Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de SPERANȚĂ.

Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața și zâmbetul meu sa va rămână mărturie că am trăit-o din plin.

Mi-am dorit de atâtea ori sa iau telefonul în mână pentru ultima dată și sa va las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin!

Eu, Anca Molnar am plecat…Acasă. Dar de acolo, voi continua sa va veghez mereu!

Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când, am sa va fac cu ochiul!”, este mesajul apărut pe profilul Ancăi Molnar.