Prima reacție a Danei Roba după ce a murit Anca Molnar. Vedeta e devastată: “S-a îmbolnăvit când eu am fost lovită cu ciocanul în cap” EXCLUSIV

Familia și prietenii varsă râuri de lacrimi pentru Anca Molnar, make-up artistul din Timișoara care s-a stins mult prea devreme din această viață. Avea doar 35 de ani, un soț iubitor și un băiețel care o iubea nespus, însă o boală grea a răpit-o de lângă cei dragi. Acum, toți cunoscuții Ancăi Molnar se pregătesc de înmormântare. Printre ei se numără și Dana Roba, care ne-a oferit un interviu despre dispariția prematură a colegei sale de breaslă.

Trupul neînsuflețit al Ancăi Molnar este depus deja la casa mortuară Angels, situată în Calea Lugojului (fost restaurant Trafic) din Timișoara. Iar înmormântare va avea loc joi, 13 iunie, la Cimitirul din Ronat, situat pe strada Locotenent Ovidiu Bâlea, după cum a precizat soțul ei, Claudiu Molnar, pe internet.

Contactată de Playtech-Știri, make-up artistul Dana Roba ne-a oferit câteva detalii despre Anca Molnar, în timp ce se pregătea să meargă la priveghi. Aceasta ne-a mărturisit că regretă nespus plecarea la ceruri a colegei sale, mai ales că a sperat tot timpul că se va însănătoși.

De asemenea, Dana Roba ne-a explicat că Anca Molnar s-a îmbolnăvit de cancer când ea a fost atacată de propriul soț cu ciocanul și lovită în cap.

„Acum merg la priveghi. Îmi pare rău enorm. Am crezut până în ultima clipă că se va face bine și Dumnezeu îi va da viață așa cum mi-a dat și mie. Cel mai rău îmi pare de copilul ei, a rămas fără mamă. Ea s-a îmbolnăvit de cancer când eu am fost lovită cu ciocanul în cap. Mie nu îmi vine să cred! Îmi vine să plâng, o să fiu dărâmată când ies de acolo. Doar prin faptul că am trecut prin ce am trecut, empatizez cu ea. M-am rugat pentru ea, am început să plâng!”, a declarat Dana Roba, exclusiv pentru Playtech-Știri.

Citește și Cum a aflat Anca Molnar că are cancer. Prietena ei, Alina Radi, dezvăluiri cutremurătoare: “Am început să plângem amândouă. Nu știa mai nimeni” EXCLUSIV

După decesul Ancăi Molnar, familia a publicat mesajul ei de adio. Ultimele sale cuvinte sunt sfâșietoare:

„Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o alta lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața și zâmbetul meu sa va rămână mărturie că am trăit-o din plin. Mi-am dorit de atâtea ori sa iau telefonul în mână pentru ultima dată și sa va las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin! Eu, Anca Molnar am plecat…Acasă. Dar de acolo, voi continua sa va veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când, am sa va fac cu ochiul!”.