Soția lui Mirel Rădoi a atras privirile în public. Detaliul observat la Viviana

Soția lui Mirel Rădoi a preferat mereu discreția, dar iată că în aceste vremuri tocmai un detaliu a adus-o în vizorul tuturor. Cum a reușit partenera sportivului să atragă toate privirile în public? Ce a făcut blondina?

Soția lui Mirel Rădoi, în centrul atenției. Cum a fost surprinsă

Nu e ușor să fii persoană publică, dar nici un obișnuit. Viviana Rădoi tinde spre a doua categorie, deși titulatura pe care o are nu o lasă să fie privită astfel. Aceasta a fost surprinsă vizitând sala de forță chiar și în pandemie, dar nu programul sau stilul de viață vizibil echilibrat au atras atenția, ci faptul că nu s-a conformat legii.

Aceasta a fost văzută de către paparazzi spynews pe străzile din Capitală, în drum spre sală. Îmbrăcată lejer și potrivit pentru activitatea care urmează, Viviana s-a îndreptat spre locul pe care abia îl aștepta și din care a ieșit istovită, arăta expresia feței sale.

Din păcate, fanii cuplului i-au dat o bilă neagră pentru faptul că nu a purtat masca de protecție la ieșire din instituție și a luat-o la goană spre bolidul său de lux fără să țină cont de acest detaliu pe care pe unii îi costă scump.

Restricții clare pentru România

“CNSU propune instituirea obligaţiei purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, la nivel naţional, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise şi închise, indiferent de valoarea ratei de incidenţă cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile”, se arată în hotărâre.

Cei care nu poartă masca de protecție sau o poartă neregulamentar pot fi mustrați legal cu sume cuprinse între 500 de lei și 2.500 de lei pentru neconformarea la măsurile de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu. ”Nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții se sancționează cu amendă între 500 de lei și 2.500 de lei”, se arată în articolul 66, litera a, din legea nr.55 din mai 2020.

Mihai Chirica, primarul Iașiului: ”Am ajuns să oprim mijloacele de transport în comun, am avut călători în plus față de numărul de locuri de pe scaun, i-am dat jos, am sancționat șoferii pentru că au pornit fără să respecte această normă, vom întări măsurile în perioada următoare, cel puțin 2 săptămâni, până când vedem că încep să scadă, din nou, numărul de infectări”.

Ludovic Orban: ”Nerespectarea regulilor de protecţie sanitară, din punctul meu de vedere, trebuie sancţionată în conformitate cu prevederile legale. Dacă nu respecţi regulile de protecţie sanitară te pui pe tine în pericol, dar îi pui pe ceilalţi în pericol, dar în primul rând îi pui în pericol pe cei dragi, pe cei apropiaţi, familia, prietenii, rudele, colegii de birou”.