Salvatorul lui FC Voluntari și omul care a făcut Bănia să viseze la titlul național după aproape trei decenii a părăsit România luna trecută. După experiența de la Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi a evitat să mai discute despre fotbalul românesc. În EXCLUSIVITATE pentru Playtech.ro, tehnicianul italian a oferit câteva declarații interesante. Bergodi a vorbit despre revenirea în Liga I și șansele de calificare ale naționalei la Cupa Mondială din 2022. Cristiano Bergodi nu-l menajează pe Mirel Rădoi, selecționerul primei reprezentative.

Antrenorul care a reușit să o salveze în trecut pe FC Voluntari de la retrogradare și să devină vicecampion al României cu U. Craiova nu pare pregătit încă să vorbească despre despărțirea de alb-albaștri. În schimb a acceptat să își spună părerea despre șansele de calificare la Mondiale ale naționalei. Cristiano Bergodi este de părere că selecționerul Mirel Rădoi a procedat corect când a declinat oferta Craiovei. Italianul îi prevede un viitor strălucit fostului căpitan al Stelei. Important e să-și respecte și să-și pună-n practică principiile:

„ Rădoi făcea o mare greșeală dacă se ducea la Craiova. El trebuie să rămâna la națională și să își ducă munca începută la bun sfârșit, să aibă încredere în principiile lui. Este foarte tânăr, are timp să își implementeze filosofia. Însă, la un moment dat va trebui să decidă pe ce drum dorește să o ia ca antrenor: selecționer sau atrenor la echipă de club. Îi prevăd un viitor bun, indiferent de decizia lui”

Tragerea la sorți a grupelor pentru calificarea la Mondialele din 2022 a trimis România într-o grupă cu Germania. Macedonia, Islanda, Armenia și Lichtenstein, fac parte și ele din aceeași serie. Pe hârtie, România are șansa a doua. Și Cristiano Bergodi consideră că tricolorii pot merge în Qatar, dar nu oricum:

După repetatele experiențe în campionatul românesc, Bergodi vrea să stea departe de Liga I măcar o perioadă. Antrenorul italian a evitat să vorbească despre o revenire în țara noastră, dar nu exlcus varianta:

„ Am avut oferte din Liga 1, însă am amânat orice decizie până după sărbătorile de iarnă. Vreau să mă gândesc și să cântăresc foarte bine fiecare decizie. Am să mă odihnesc, am să mă bucur de liniște alături de familia mea, apoi am să iau o decizie”, a fost mesajul lui Cristiano Bergodi.