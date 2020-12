Olăroiu rupe tăcerea din China. Ce i-a transmis chiar acum lui Mirel Rădoi, nu s-a abținut deloc

Olăroiu i-a transmis un mesaj aparte lui Mirel Rădoi. Cce spune antrenorul momentului despre decursul acestui an și despre cum gestionează lucrurile sportivul care-i este ca un fiu?

Cosmin Olăroiu este unul din cei mai iubiți și de succes antrenori pe care i-a oferit România în ultimele două decenii. A reușit să-i facă pe suporterii români mândri de performanțele aduse țării pe plan intern, dar și pe plan extern. Sportivul a reușit să cucerească și China, care se înclină în fața regelui, după câștigarea campionatului într-una din cele mai bogate competiții ale lumii.

Olăroiu a vorbit în exclusivitate pentru playsport.ro despre echipa națională, selecționerul ei, dar și momentele care au cuprins anul curent în Asia. De asemenea, a venit cu un mesaj aparte pentru Mirel Rădoi, care-i este ca un fiu. Întrebat despre cum se simte după ultimul meci, antrenorul a mărturisit că este foarte obosit și că pe lângă pregătirea partidelor urmărește atent și câte trei meciuri pe zi. Acesta urmează să meargă în Ddubai, ulterior se va întoarce pe meleaguri în preajma sărbătorilor de iarnă.

„Ceea ce au făcut acești băieți este absolut fantastic, nu am cuvinte să descriu cât sunt de mândru de ei. Noi suntem închiși de 120 de zile într-un complex cu șapte hoteluri, în care sunt cazate toate echipele. Nu avem voie să ieșim. Deloc. Psihic este destul de dificil de asimilat, jucătorii au și ei familii, copii. Plus că se mai plictisesc, este greu să vezi și să faci zi de zi același lucru, pe o suprafață delimitată. Cu toate acestea, ei au reușit să rămână motivați și să facă performanță. Una la care nu se aștepta nimeni”, a detaliat sportivul.

„Un an greu, foarte greu, atât pentru mine, cât și pentru întreaga omenire. Un context cu care nu ne-am mai întlnit, totul s-a schimbat, totul a fost diferit. Chiar dacă am avut succes pe plan sportiv, a fost un an ciudat, greoi. Nu îmi permit eu să îi dau eu sfaturi lui Mirel Rădoi. Poate să îmi dea el mie. Este un antrenor tânăr, inteligent, cu o filosofie proprie și o mulțime de idei noi. Are strategiile sale, pe care le discută și le implementează împreună cu staff-ului său. Nici nu este sănătos să dai sfaturi pentru că, indiferent că vrei sau nu, îl influențezi pe celălalt. Eu îl văd ca și pe copilul meu, dar prefer să stau deoparte, așa este cel mai bine. Nici altcineva nu ar trebui să își dea cu părerea. El trebuie lăsat în pace să lucreze, să își implementeze strategia. Singurele sfaturi ar trebui să vină de la staff-ul său”

Cosmin Olăroiu (Sursa: playsport.ro)