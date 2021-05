Soția lui Ionuț Iftimoaie a dat lovitura în afaceri. Cum își va întreține familia acum

Soția i-a cam luat fața lui Ionuț Iftimoaie, dar în afaceri! Frumoasa parteneră a sportivului a dat lovitura și se bucură de un succes nesperat în acest domeniu. Cum își va întreține acum familia?

Soția lui Ionuț Iftimoaie s-a lansat în afaceri

Ionuț Iftimoaie are de ce să fie mândru. Acesta are o carieră pe care nu poate nimeni să o conteste, are o familie superbă, iar soția lui nu se lasă mai prejos când vine vorba de reușite și pe partea profesională. Deși este mamă cu normă întreagă, aceasta și-a găsit timp să exceleze și în afaceri.

Sportivul a ales să se retragă din lumea boxului și s-a dedicat familiei, iar acum se bucură de afacerea care merge ca pe roate pe care a pus-o la punct alături de mama copiilor săi. Cei doi formează unul din cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc.

Aceștia sunt împreună de 15 ani și se bucură de râsetele a trei copii minunați: Nicholas Ionuț de 13 ani, Nicole de 12 ani și pe micuța Ioana, de doar 6 anișori. Campionul locuiește alături de familie în Bacău, unde au pus bazele unei afaceri înfloritoare care abia acum merge din ce în ce mai bine, deși a fost inaugurată în urmă cu trei ani.

Complexul agrement din oraș a fost construit cu ajutorul fondurilor europene și al primăriei și poartă numele luptătorului tocmai pentru că acesta este cetățean de onoare. „Este un proiect făcut de primărie, pe fonduri europene, și este foarte mare. Ionuț fiind cetățean de onoare al comunei Comănești, județul Bacău, i-au dat complexului numele lui. Proiectul este de anul trecut. Aici se fac multe evenimente sportive, culturale, iar vara localnicii vin la piscină”, a declarat Maria Iftimoaie pentru Click. ro.

„Un an care a pornit foarte greu, a fost dificil, dar care s-a încheiat foarte bine”

Fostul luptător a povestit cum a fost pentru el anul 2020 greu încercat în viziunea tuturor.