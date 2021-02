Soția lui Ilan Laufer, de urgență la spital. Ce a păți Alina, de fapt: ”Luptă în fiecare moment”

Alina Laufer a ajuns de urgență la spital. Care e motivul pentru care a avut nevoie de atenția medicilor? Ce se întâmplă cu graviduță pe ultima sută de metri din sarcina sa?

Alina Laufer trece prin momente dificile în perioada de final a sarcinii. Soția lui Ilan Laufer a ajuns de urgență la spital după ce i s-a rupt o membrană și a început să piardă astfel lichid amniotic, iar acum se luptă să mai ducă încă puțin sarcina gemelară pe care o poartă.

De pe cealaltă parte, soțul acesteia este disperat pentru că nu poate să fie alături de mama copiilor săi. Alina urmează să fie în atenția medicilor pentru următoarele săptămâni, iar mai multe detalii despre starea vedetei de sănătate a oferit chiar politicianul.

‘Scumpa mea soție Alina, a fost internată ieri de urgență la spital, din cauza că una dintre membrane s-a rupt și a început să piardă lichid amniotic. Totul s-a petrecut foarte repede, am ajuns la camera de gardă, Alina a fost preluată de personalul medical și, după 15 minute, am aflat că va rămâne internată în spital pentru cel puțin două săptămâni.

Cu toate că nu pot fi alături de ea din cauza regulilor foarte stricte din spital, Alina luptă în fiecare moment să ducă sarcina mai departe. Mă rog la Dumnezeu să îi aducă acasă sănătoși pe toți trei. Îi puteți lăsa un mesaj de încurajare Alinei chiar aici! Mulțumesc familiei pentru tot sprijinul și suportul acordat!’, a fost mesajul făcut public de soțul ei pe Facebook.

„Sunt fericită pentru că mi-am găsit bonă internă, nepaleză. A venit deja la noi. De vineri îmi vin muncitorii care se vor ocupa să zugrăvească camera copiilor, dăm cu lavabilă și pregătim din timp. O să punem și tapet pe un perete. Încă mă gândesc la teme, am ajuns la steluțe și norișori. Încerc să fac o paletă de culori neutră. Sunt însărcinată deja în șase luni și jumătate. Pe la începutul sau la jumătatea lunii aprilie urmează să nasc și cred că o voi face prin cezariană, deși pe Karina am născut-o natural. Încă mai oscilez dacă voi naște aici sau în Israel. Am pus 10 kilograme până acum în sarcină și deja am început să am insomnii. Mă lupt cu o poftă de dulce îngrozitoare”

Alina Laufer (Sursa: click.ro)