Ce pensie alimentară plătește Jorge către fiica sa! Suma e infimă în comparație cu veniturile lui

Jorge se bucură de o familie numeroasă și de armonie între actuala și fosta soție. Ce pensie alimentară plătește cunoscutul cântăreț către fiica sa din căsnicia cu actuala parteneră a lui Ilan Laufer?

Jorge este un om fericit. Acesta se bucură de o carieră fulminantă, dar și de o familie numeroasă. Înțelegerea, liniștea și pacea domnesc în cele foștii soți. Cântărețul are o fiică de 12 ani din prima căsătorie, iar din a doua are un băiețel, rodul iubirii dintre el și Ramona. Deși Karina este crescută de mamă, iar câțiva ani a locuit peste Ocean, fetița a continuat să aibă o relație foarte bună cu tatăl, mai ales că solistul era sprijinit moral de soții Laufer să vină în America.

Acum, familia s-a întors în România, iar artistul poate petrece mult mai mult timp cu fiica sa. Ilan Laufer este în vizorul tuturor datorită afinității sale pentru politică, iar în declarația sa de avere apare și cea a fostului soț al actualei partenere. George Papagheorghe, pe numele său in buletin, plătește o pensie alimentară anuală de 18.000 de lei pe an, adică 1.500 de lei pe lună, pentru fiica sa. Această sumă este trecută în categoria venituri ale familiei în declarația de avere a lui Laufer.

Jorge și Alina au decis să o ia pe drumuri separate pe când Karina avea doar 3 ani. Blondina explica în momentele imediate de după despărțire că a trecut prin suferințe grele în mariajul cu solistul. Fostul concurent de la „Te cunosc de undeva” i-ar fi spus la un moment dat că aceasta îl trage în jos și că nu îi dorește succesul în carieră. În timpul acesta, Alina a mărturisit că l-a susținut mereu.

„Mi-a spus că simte că eu îl trag înapoi şi că nu îmi doresc ca el să evolueze în carieră, deşi eu l-am susţinut mereu. La un moment dat mi-a spus că el a avut multe poveşti de dragoste şi că este obişnuit să treacă prin despărţiri. Eu nu i-am greşit cu nimic şi el ştie lucrul ăsta. Şi niciodată nu se va autoînvinovăţi. Vreau să dau un exemplu altor femei care au fost la fel de îndurerate ca şi mine, să vadă că se poate trece peste un divorţ. Eu, de la etapa în care nu puteam să mai văd ziua de mâine am ajuns acum să fiu foarte fericită.Nu am ieşit să-i terfelesc numele lui Jorge. Vreau ca oamenii să înţeleagă că eu nu mi-am dorit această despărţire şi că relaţia pe care o am acum am început-o după despărţirea de Jorge”

Alina Laufer