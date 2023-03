Sorana Cîrstea, victorie superbă la Indian Wells. Câți bani a câștigat după ce s-a calificat în optimi și cine este următoarea adversară – VIDEO

Sorana Cîrstea își continuă marșul triumfal de la Indian Wells și s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000. Jucătoarea din România nu a avut nicio emoție în meciul cu Bernarda Pera și s-a impus în două seturi. În turul următor va avea o adversară din top 10 mondial.

Sorana Cîrstea se simte foarte bine cu noul antrenor, iar această simbioză se reflectă și în jocul sportivei din România. Suedezul Thomas Johansson a reușit să o transforme într-o jucătoare mai eficientă, dar și mai încrezătoare în forțele ei. „Thomas Johansson are o viziune a jocului pe care eu nu am mai văzut-o la nimeni altcineva până acum”, spunea Sorana Cîrstea într-un interviu.

În turul trei al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells, competiție dotată cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, Sorana Cîrstea, locul 83 WTA, a învins fără emoții o jucătoare mult mai bine clasată. Duelul cu americanca Bernarda Pera s-a terminat în doar 67 de minute și două seturi, 6-3, 6-1. În niciun meci de la acest turneu, Sorana nu a cedat mai multe de trei game-uri într-un set.

Sori is back to playing great tennis again after a rocky start to this year. She is serving with such control and power and has made it a real weapon of her game now. Sorana Cirstea defeated Bernarda Pera 6-3, 6-1. pic.twitter.com/bpVf9p80RE

— Romanian Tennis (@WTARomania) March 13, 2023