Sorana Cîrstea, umilită la Montreal. Ce s-a întâmplat cu iubita lui Ion Ion Țiriac

Sorana Cîrstea, umilită la Montreal. Aflată pe locul 40 WTA, iubita lui Ion Ion Țiriac a fost învinsă fără drept de apel în turul secund al turneului din Canada. Cîrstea trecuse în prima rundă de Alison Riske și părea că-și continuă forma bună arătată în acest an. Oricum, jucătoarea din Târgoviște a fost recompensată cu un cec de 13.300 de dolari și 60 de puncte WTA.

Sorana Cîrstea, umilită la Montreal. Iubita lui Ion Ion Țiriac trecuse în primul tur al turneului din Canada de americanca Alison Riske, cu 6-3, 6-4. În turul secund, Cîrstea a întâlnit-o pe Victoria Azarenka (15 WTA), din Belarus, dublă câștigătoare de Grand Slam. Cele două jucătoare se întâlniseră și în turul secund de la Wimbledon. Atunci, pe iarba de la All England Club, Cîrstea s-a impus în 3 seturi, 7-6, 3-6, 6-4. De data aceasta, pe hardul competiției canadiene, lucrurile au stat total diferit.

Sorana Cîrstea „n-a suflat” în fața Victoriei Azarenka, jucătoarea din Belarus câștigând cu un categoric 6-2, 6-2. Azarenka a izbutit nu mai puțin de cinci break-uri pe durata întâlnirii, pierzându-și o singură dată serviciul, când scorul era oricum covârșitor în favoarea sa. În turul următor, Azarenka va da peste învingătoarea din meciul Sakkari – Kudermetova. Oricum, Cîrstea va pleca de la Montreal cu un cec de 13.300 de dolari și 60 de puncte WTA.

Sorana Cîrstea a avut, totuși, un sezon remarcabil în 2021. Ea a reușit să câștige turneul de la Istanbul și a ajuns în finala celui de la Strasbourg. A „atins” optimile de finală la Roland Garros și turul 3 la Wimbledon. Aceste rezultate i-au adus și un salt apreciabil în clasament, la ora actuală fiind pe poziția 40. Cîrstea a declarat într-un interviu că pandemia a fost cea care i-a schimbat perspectiva asupra vieții. Și că acum este mult mai relaxată și mai calmă decât înainte.

​Pandemia de coronavirus mi-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții! Am început să mă bucur mai mult de viață și să văd lucrurile în profunzime. Acum pot spune că sunt mult mai relaxată decât înainte, mai calmă. Vreau să mă bucur de lucrurile mici, păcat că a fost nevoie de Covid pentru a realiza asta! Înainte de pandemie eram bine în viața personală, dar cariera mea se afla într-o pantă descendentă, nu îmi găseam ritmul. Am stat mai mult timp acasă, iar în primele două luni nici nu m-am atins de rachetă. Nu voiam să o văd! Apoi am realizat că de fapt îmi lipsește acest sport!”, a spus Sorana Cîrstea pentru ProSport.