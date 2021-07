Sorana Cîrstea, mărturisire șocantă: „Mi-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții”

Sorana Cîrstea traversează o perioadă bună a carierei sale. Iubita lui Ion Ion Țiriac a câștigat cel de-al doilea turneu WTA din carieră, a jucat încă o finală, având rezultate bune și la competițiile de Grand Slam. Jucătoarea de pe locul 39 WTA se recuperează acum după o accidentare pe care a suferit-o la Wimbledon.

Sorana Cîrstea a revenit în acest an în prim-planul tenisului mondial. Jucătoarea din Târgoviște a reușit să cucerească cel de-al doilea titlul din carieră, la Istanbul și a jucat încă o finală, la Strasbourg. A urcat în clasamentul WTA, aflându-se acum pe locul 39. O accidentare a împiedicat-o să participe la Jocurile Olimpice. Și în plan personal, lucrurile merg de minune, deși iubita lui Ion Ion Țiriac nu se afișează în public cu acesta.

Se pare că Sorana va trebui să semneze un acord prenupțial dacă va dori să se căsătorească cu fiul cel mare al lui Ion Țiriac, după cum a scris, în exclusivitate, Playsport. Sorana Cîrstea a recunoscut, într-un interviu, că i-au lipsit călătoriile și hotelurile în timpul restricțiilor cauzate de pandemie.

Îmi lipseau călătoriile, împachetatul lucrurilor, timpul petrecut în hoteluri, o mulțime de lucruri. Mi-am dat seama cât de norocoase suntem să avem acest job. Nu am mai pus presiune pe mine, ci pur și simplu am vrut să mă bucur de tenis, de faptul că spectatorii au revenit în tribune”, a declarat Sorana Cîrstea, conform ProSport.

Sorana Cîrstea a mai spus că anul acesta a dat buzna pe terenul central de la Roland Garros, ca să-l vadă jucând pe Roger Federer.

Am dat buzna pe terenul central de la Roland Garros să îl văd pe Roger la două meciuri. Ceea ce nu aș fi făcut în trecut! Pot spune că sunt mult mai relaxată și mă bucur de fiecare lucru mărunt în timpul unui turneu”, a declarat Cîrstea, citată de aceeași sursă.

Și mai surprinzător, Sorana a mărturisit că pandemia a avut un efect benefic asupra felului în care privea viața. Ea a recunoscut că e mult mai calmă decât înaintea izbucnirii acesteia, când nu-și găsea ritmul ca jucătoare

Pandemia de coronavirus mi-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții! Am început să mă bucur mai mult de viață și să văd lucrurile în profunzime. Acum pot spune că sunt mult mai relaxată decât înainte, mai calmă. Vreau să mă bucur de lucrurile mici, păcat că a fost nevoie de Covid pentru a realiza asta! Înainte de pandemie eram bine în viața personală, dar cariera mea se afla într-o pantă descendentă, nu îmi găseam ritmul. Am stat mai mult timp acasă, iar în primele două luni nici nu m-am atins de rachetă.Nu voiam să o văd! Apoi am realizat că de fapt îmi lipsește acest sport!”, a mai spus Sorana Cîrstea conform sursei citate.